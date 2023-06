Musiala mit Ansage: "Wir wollen jeden Titel gewinnen"

IMAGO/Mladen Lackovic

Jamal Musiala hat mit dem FC Bayern große Ziele

Jamal Musiala kann auf eine turbulente Saison zurückblicken. Mit dem FC Bayern gewann der offensive Mittelfeldspieler "nur" die deutsche Meisterschaft, mit der Nationalmannschaft erlebte er bei der Weltmeisterschaft in Katar ein Vorrunden-Debakel. Der Youngster will für die Zukunft aus den Höhen und Tiefen lernen.

Mit seinem späten Tor in der 89. Minute sicherte Musiala dem FC Bayern am 34. Bundesliga-Spieltag im Duell mit dem 1. FC Köln doch noch die elfte Meisterschaft in Serie.

"Ich glaube, es war der bislang wichtigste Moment meiner Karriere", zitiert der "kicker" den 20-Jährigen von einer Veranstaltung in Fulda: "Aber mein Mindset verändert sich dadurch nicht. Ich träume immer groß, es gibt neue Ziele."

Hierbei verfolgt Musiala große Pläne. "Wir wollen jeden Titel gewinnen, das ist der Anspruch des Klubs", sagte der Shootingstar über sein Bestreben mit dem FC Bayern. In der vergangenen Saison befanden sich die Münchner in ihrer größten Krise seit Jahren. Am Ende sprang für den erfolgsverwöhnten FC Bayern "nur" die Meisterschaft heraus.

Musiala gibt Bundestrainer Flick Rückendeckung

Seinen wohl schwierigsten Moment erlebte Musiala in der vergangenen Saison im Kreise der deutschen Nationalmannschaft. Das Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft in Katar war ein sportliches Debakel. Auch zuletzt enttäuschte die DFB-Elf. Musiala ist aber nach wie vor von Bundestrainer Hansi Flick überzeugt.

"Wir Spieler vertrauen Hansi und haben eine gute Beziehung zu ihm. Die Kritik ist in solch schlechten Phasen normal und verdient, wir müssen besser spielen und anfangen, Spiele zu gewinnen. Wir müssen aus dieser Phase so schnell wie möglich rauskommen", meinte der Offensivspieler.

Angst um die Ziele bei der Heim-EM im kommenden Jahr habe er nicht. "Wir müssen positiv bleiben und zusammenhalten. Hoffentlich sind wir dann in Form, wenn die EM kommt", so Musiala.