Kriegt Guerreiro sein "Konstanz-Problem" in den Griff?

IMAGO/Laci Perenyi

Raphaël Guerreiro wechselte vom BVB zum FC Bayern

Mit Raphaël Guerreiro wechselt zum sechsten Mal ein Spieler vom BVB zum FC Bayern. Ob der Portugiese eine wirkliche Verstärkung sein kann oder am Ende zum Kaderspieler verkommt, bleibt abzuwarten. Warnsignale aus seiner Zeit in Dortmund gibt es.

In seinen sieben Jahren in Dortmund, er kam 2016 als frischgebackener Europameister von FC Lorient zu den Schwarz-Gelben, konnte der 29-Jährige nicht immer überzeugen. Auch in der abgelaufenen Spielzeit performte Guerreiro erst in der Rückrunde.

Bis zur Weltmeisterschaft in Katar spielte er eine schwache Bundesliga-Spielzeit und galt im Winter als Verkaufskandidat. Erst nach dem Re-Start und in der Rückrunde blühte der Neu-Münchener auf und spielte sich in den Fokus des deutschen Rekordmeisters.

Kann sich Guerreiro beim FC Bayern durchsetzen?

Mit vier Toren und zwölf Vorlagen (europäischer Top-Wert für einen nominellen Außenverteidiger) lieferte Guerreiro schließlich seine beste Bundesliga-Saison beim BVB ab.

Auch sein "Lebenswandel war nicht immer mit dem Alltag eines Profifußballers zu vereinbaren", schrieb zuletzt der "kicker". Mehrere Muskelverletzung seien die Folge gewesen. In München muss der 64-malige portugiesische Nationalspieler jetzt beweisen, dass er auch über einen längeren Zeitraum Top-Leistungen bringen kann.

Zudem gilt es für Guerreiro den "Fluch" der ablösefreien Bayern-Zugänge zu brechen. Einzig Robert Lewandowski, Leon Goretzka und in Teilen Eric Maxim Choupo-Moting kamen in den letzten Jahren "für lau" nach München und konnten sich nachhaltig etablieren. Spieler wie Daley Blind, Sebastian Rudy, Jan Kirchhoff, Alexander Nübel, Tanguy Nianzou oder Omar Richards waren schnell wieder weg und setzten sich beim FC Bayern nicht durch.

Einen Vorteil hat Guerreiro dann aber doch. Er kennt Bayern-Trainer Thomas Tuchel gut und freut sich auf die erneute Zusammenarbeit: "Ich schätze Thomas Tuchel aus unserer gemeinsamen Zeit bei Dortmund sehr."