Bericht: Eintracht Frankfurt bastelt an Transfer-Coup

IMAGO/Norbert SCHMIDT

Ellyes Skhiri (l.), hier im Duell mit BVB-Star Julian Brandt

Über die sportliche Zukunft von Ellyes Skhiri wurde in den vergangenen Wochen munter spekuliert. Ein ablösefreier Wechsel zu Champions-League-Halbfinalist AC Mailand galt als wahrscheinlich, trotzdem hoffte der 1. FC Köln insgeheim auch weiter auf einen Verbleib des bisherigen Stammspielers. Laut eines jüngsten Medienberichts arbeitet aber auch Bundesliga-Konkurrent Eintracht Frankfurt an einer Skhiri-Verpflichtung.

Wie es in einem "kicker"-Bericht heißt, bastelt SGE-Sportvorstand Markus Krösche derzeit intensiv daran, den 28-Jährigen nach Frankfurt zu lotsen.

Demnach soll der tunesische Nationalspieler vor allem mit einer guten sportlichen und persönlichen Perspektive vom Wechsel an den Main überzeugt werden. Zwar geht die Eintracht im Sommer "nur" in der Qualifikation zur Conference League an den Start, spielt aber immerhin europäisch.

Skhiri winkt direkt eine zentrale Rolle im Mittelfeld der Frankfurter, drängte Djibril Sow doch zuletzt auf seinen Wechsel. Führungsspieler Sebastian Rode musste außerdem immer häufiger mit Verletzungssorgen passen und startet ohnehin in sein letztes Vertragsjahr bei den Hessen.

Skhiri spielte 118 Mal in der Bundesliga für den 1. FC Köln

Laut dem Fachmagazin hoffen die Adlerträger darauf, dass sich Skhiri schon zu Beginn dieser Woche final entscheiden wird. Im europäischen Ausland wurde er auch schon bei Olympique Lyon aus der Ligue 1, dem FC Sevilla aus La Liga sowie bei zahlreichen Bundesliga-Klubs wie RB Leipzig oder Bayer Leverkusen gehandelt.

In Frankfurt wird Skhiri mittlerweile als Schlüsseltransfer angesehen, vereint er doch fußballerische und mannschaftliche Qualitäten und galt beim 1. FC Köln über Jahre als wichtige Konstante und Stütze im zentralen Mittelfeld.

Ellyes Skhiri bestritt für den 1. FC Köln insgesamt 118 Bundesliga-Partien, in denen er 17 Tore für die Domstädter erzielte.