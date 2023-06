Gündogan findet ganz besondere Worte für Haaland

IMAGO/Paul Marriott

Haaland und Gündogan: Die Ex-BVB-Stars spielten ein Jahr zusammen bei ManCity

Ilkay Gündogan ist mittlerweile offiziell als Sommer-Transfer des FC Barcelona bestätigt worden. Nach seinem Abschied von Manchester City hat der frühere BVB-Profi nun auf seine Zeit bei den Citizens zurückgeblickt und dabei warme Worte für einen anderen ehemaligen Star von Borussia Dortmund gefunden: Erling Haaland.

Mindestens in den nächsten beiden Jahren will Ilkay Gündogan mit dem FC Barcelona Erfolge feiern. Der 32-jährige deutsche Nationalspieler unterschrieb am Montag bis 2025 bei Barca, hat zudem die Option auf eine weitere Saison im Vertrag. Seinen größten von zahlreichen Erfolgen mit Manchester City in den letzten sieben Jahren erreichte Gündogan ausgerechnet am Ende der gerade beendeten Saison, nämlich den Triumph in der Champions League.

Diesen hatten die Skyblues nicht nur den starken Leistungen des Deutschen, sondern auch den Toren des letztjährigen Neuzugangs Erling Haaland zu verdanken. Auf den Transfer des früheren BVB-Ballermannes blickte Gündogan nun bei "theplayerstribune.com" zurück.

Nach einem Lob für Jack Grealish, den Gündogan ebenfalls hervorhob, schrieb der 32-Jährige: "Und dann ist da noch Erling Haaland." Er habe vor Beginn der letzten Spielzeit gar "ehrlich gesagt" gar nicht so recht gewusst, was er vom Norweger erwarten sollte, erinnerte sich Gündogan.

"Man sieht die Tore und die ganze Aufmerksamkeit, die er in Dortmund bekommen hat, und man fragt sich, ob er in die Gruppe passen wird", so der Mittelfeldmann, der die City-Mannschaft 2022/23 als das wohl harmonischste Team beschrieb, in dem er je spielte.

Als er Erling Haaland schließlich persönlich kennenlernte, sei er "sehr überrascht" gewesen, "wie jemand so talentiert sein kann und trotzdem den Willen hat, jeden Tag noch besser zu werden".

Der Torjäger, der in seinem ersten Jahr bei ManCity wettbewerbsübergreifend sagenhafte 52 Tore in 53 Einsätzen erzielte, sei "nie zufrieden".

"Ich habe das Gefühl, dass es für ihn keine Grenzen gibt. Messi und Ronaldo sind der einzige Vergleich für das Niveau, das er erreichen könnte", lobte Gündogan den gerade einmal 22-jährigen Norweger über alle Maßen.