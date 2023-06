Klopp in "produktiven Gesprächen" mit Bayern-Star

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Ryan Gravenberch, 3.v.l., könnte den FC Bayern noch verlassen

Verlässt Ryan Gravenberch den FC Bayern doch noch in diesem Sommer? Mit dem FC Liverpool gab es offenbar bereits ein erfolgreiches Abtasten. Doch die Münchner stellen sich quer. Ob das allerdings noch lange so bleibt, ist fraglich.

Stand jetzt gibt es ein großes Wechsel-Veto für Ryan Gravenberch von den Verantwortlichen des FC Bayern. Dabei würde der 21-jährige Niederländer in der anstehenden Saison gern mehr spielen - ob in München oder bei einem anderen Klub, ist aber noch völlig offen. Zuletzt wurde der zentrale Mittelfeldspieler intensiv mit einem Transfer auf die Insel in Verbindung gebracht.

Allen voran der FC Liverpool soll großes Interesse am talentierten U21-Nationalspieler Hollands hinterlegt haben, der sich derzeit bei der Junioren-EM in Rumänien und Georgien befindet. Nachdem der britische "Mirror" zuletzt berichtete, dass Liverpool-Teammanager Jürgen Klopp ein großer Fan Gravenberchs sei und von den Bossen grünes Licht für Transferbemühungen bekommt hat, legt nun das für gewöhnlich gut informierte Portal "TheAthletic" nach.

Demnach hat es von Reds-Seite aus bereits "produktive Gespräche" mit den Beratern des Spielers gegeben. Kein Wunder: Gravenberch stand bereits im letzten Jahr beim Premier-League-Klub weit oben auf der Liste, entschied sich dann aber für einen Wechsel in die Bundesliga zum FC Bayern.

Hier wurde der 21-Jährige in seinem ersten Jahr allerdings bislang nicht komplett glücklich, was er auch bereits in mehreren Interviews öffentlich durchblicken ließ. Zwar durfte er in wettbewerbsübergreifend 33 Partien mitwirken, stand aber selten länger als eine halbe Stunde auf dem Feld.

Ob sich das in Zukunft ändert? Fraglich! Denn die beiden bisherigen Sommertransfers, Konrad Laimer und Raphael Guerreiro, könnten und wollen ebenfalls auf gleicher/ähnlicher Position auf Spielzeit kommen in der Saison 2023/24. Daneben streiten sich auch Joshua Kimmich, Leon Goretzka sowie Jamal Musiala um die Plätze in der Mittelfeldzentrale.

FC Bayern: Geht Gravenberch auf Leihbasis?

Außerdem gab und gibt es zahlreiche Transfergerüchte um die Mittelfeld-Position: Mason Mount vom FC Chelsea, Frenkie de Jong vom FC Barcelona, Sofyan Amrabat von AC Florenz und auch der lange gehandelte Declan Rice (West Ham United) bekleiden die gleiche Planstelle wie Gravenberch.

Bislang steht mit Marcel Sabitzer zudem noch (!) ein weiterer Konkurrent im Kader - allerdings soll Sabitzer wohl verkauft werden.

Anders könnte es bei Gravenberch laufen. Der Niederländer hat noch einen langfristigen Vertrag bei den Münchnern, der bis 2027 datiert ist. Außerdem wird er in der Chefetage an der Säbener Straße hoch geschätzt.

Ohne Aussicht auf hohe Spielzeit könnte es für ihn jedoch möglicherweise auf eine Leihe hinauslaufen. Der FC Liverpool dürfte in diesem Fall die favorisierte Station des 21-Jährigen sein.

In München will er nach "Sport1"-Infos nicht bleiben, wenn Cheftrainer Thomas Tuchel ihm keine gewichtige Rolle in den Planungen für das nächste Jahr garantieren kann.