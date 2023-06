Medien: PSG macht FC Bayern bei Transfer-Flirt Konkurrenz

IMAGO/Alessandro Garofalo/LaPresse

Victor Osimhen (m.) wird beim FC Bayern gehandelt

Die Stürmersuche des FC Bayern ist bislang zu keinem finalen Ergebnis gekommen. Victor Osimhen von der SSC Neapel befindet sich somit weiterhin im Münchner Blickfeld. Doch nun steigt mit Paris Saint-Germain offenbar ein zahlungskräftiger Konkurrent in den Transfer-Poker um den Torschützenkönig der Serie A ein.

Wie die Tageszeitung "Corriere dello Sport" berichtet, ist PSG ebenfalls heiß auf Osimhen. Der französische Meister soll sogar bereit sein, die Ablöseforderung der SSC Neapel von 180 Millionen Euro zu zu erfüllen. Eine Größenordnung, bei der Bayern München nicht mithalten kann.

Klubpräsident Herbert Hainer schloss einen 100-Millionen-Euro-Transfer gegenüber "Bild-TV" zwar nicht aus, eine Summe in Höhe von 180 Millionen Euro wäre aber selbst für den deutschen Brachenprimus zu viel des Guten.

Der FC Bayern und PSG sind aber nicht die einzigen europäischen Spitzenklubs, die an Osimhen interessiert sind. Der FC Chelsea, FC Liverpool sowie Manchester United aus der Premier League baggern dem Vernehmen nach ebenfalls um den 24-Jährigen.

FC Bayern? PSG? Verbleib bei der SSC Neapel?

Osimhen steht bei der SSC Neapel noch bis 2025 unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison war der nigerianische Nationalspieler ein wesentlicher Faktor, weshalb die Süditaliener erstmals seit 1990 wieder die Meisterschaft bejubeln konnten. Osimhen steuerte in der Serie A 26 Treffer bei und avancierte hiermit zum Torschützenkönig.

Obwohl zahlreiche Top-Klubs um seine Dienste buhlen, könnte der Angreifer letztlich sogar in Neapel bleiben. "Wir sind uns im Prinzip über eine Verlängerung um weitere zwei Jahre einig", ließ SSC-Präsident Aurelio De Laurentiis zuletzt aufhorchen.

Die Interessenten um den FC Bayern, Paris Saint-Germain und Co. dürften in den kommenden Wochen jedenfalls ganz genau in die italienische Hafenstadt blicken.