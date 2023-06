"Nicht willkommen!" - Drohung gegen PSG-Flirt Hernández?

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Lucas Hernández wird den FC Bayern möglicherweise verlassen

Seit Tagen verdichten sich die Anzeichen, dass Lucas Hernández tatsächlich vom FC Bayern in Richtung Paris Saint-Germain transferiert werden könnte. Der Spieler selbst will offenbar unbedingt weg vom Deutschen Meister, soll sich mit PSG bereits mündlich auf einen Wechsel geeinigt haben. In Paris selbst scheint der französische Ex-Weltmeister aber offenbar gar nicht überall willkommen zu sein.

Zumindest postete nun ein bekannter Ultra des französischen Branchenprimus einen entsprechenden Beitrag in den sozialen Medien, der diese Schlussfolgerung zulässt.

Romain Mabille gilt als einer der bekanntesten Hardcore-Fans von Paris Saint-Germain, tritt bei den den PSG-Spielen regelmäßig als Vorsänger und Anheizer auf. Auch in den sozialen Medien ist er rund um den Top-Klub der Ligue 1 recht bekannt, hat bei Instagram über 26.000 Abonnenten.

Umso bemerkenswerter ist sein Story-Beitrag, den er am Sonntag bei Instagram verfasste. Dort kommentierte er nämlich die jüngsten Medienberichte der Zeitung "Le Parisien", wonach sein Klub dicht vor einer Einigung mit Lucas Hernández und dem FC Bayern sei.

"Du bist als Marseilais nicht willkommen ... und wir werden es dich wissen lassen", schrieb Mabille in seiner Story.

Hernández forciert seinen Abschied vom FC Bayern

Der Hintergrund dazu: Marseille ist die Geburtsstadt von Lucas Hernández. Den dortigen Ligue-1-Klub Olympique Marseille und Paris Saint-Germain verbindet eine jahrzehntelange Rivalität, die Fan-Lager beider Großklubs gelten gar als verfeindet.

Wie ernst es dem PSG-Ultra Mabille mit seinem Post ist, blieb allerdings offen. Schließlich fügte er an sein Statement auch einen lachenden sowie einen Sonnenbrillen-Emoji an, der einigen Raum zur Interpretation lässt.

Lucas Hernández war vor vier Jahren mit 80 Millionen Euro Ablöse der Rekordtransfer des FC Bayern. Nun forciert er seinen Abschied aus der Bundesliga.