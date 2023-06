Arsenal vor Verpflichtung von Ex-Bayern-Flirt?

IMAGO/ PSV Eindhoven v Ajax Amsterdam

Ajax-Star Timber soll auch Kandidat beim FC Bayern gewesen sein

Der Wechsel von Jurriën Timber nimmt weiter Formen an. Glaubt man Transferexperte Fabrizio Romano zieht es den Niederländer zum FC Arsenal. Damit würde der 22-Jährige, der auch beim FC Bayern gehandelt wurde, den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen.

Demnach haben die Gunners Ajax Amsterdam ein zweites, verbessertes Angebot vorgelegt. Demnach sollen die Londoner zwischen 45 und 48 Millionen Euro bieten. Zuletzt wurde berichtet, dass sich Amsterdam eine Ablöse von rund 50 Millionen Euro erhofft. Aufgrund der nun geringen Diskrepanz gilt ein Deal als sehr wahrscheinlich.

Mit dem Spieler selbst soll sich der FC Arsenal bereits einig sein. Demnach soll Timber vom "Projekt Arsenal" sehr überzeugt sein. In der englischen Hauptstadt dürfte er wohl einen Vertrag bis zum Sommer 2028 unterschreiben.

Hatte auch der FC Bayern Timber auf dem Zettel?

Klar wäre damit auch, dass der FC Bayern im Werben um den 15-maligen niederländischen Nationalspieler leer ausgeht.

Zuletzt hatte "ESPN" berichtet, dass der deutsche Rekordmeister Timber ebenfalls auf dem Zettel haben soll. Wirklich ernst soll das Interesse in diesem Sommer aber nicht gewesen sein. Demnach sei Timber in der internen Rangliste eher eine "Notlösung" gewesen, wenn sich andere Optionen zerschlagen hätten.

In der abgelaufenen Spielzeit spielte der FC Arsenal lange um die englische Meisterschaft mit, musste sich letztendlich, auch aufgrund eines eher schwachen Saisonendspurts, Manchester City geschlagen geben.

Um auch 2023/24 wieder Titelanwärter zu sein, scheint der Verein im Sommer eine Menge Geld in die Hand zu nehmen. Neben Timber, soll sich der Transfer von DFB-Star Kai Havertz kurz vor dem Abschluss befinden.

Auch bei Declan Rice sollen sich Mikel Arteta und Co. weiterhin in der "Pole Position" befinden. Allerdings soll der Meisterschaftsrivale aus Manchester mittlerweile ebenfalls in den Poker um den Mittelfeldspieler eingeschaltet haben, der kurzzeitig auch Kandidat beim FC Bayern war.