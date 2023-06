Nicht Bayern, sondern London: Havertz-Zukunft wohl geklärt

IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media

Nationalspieler Kai Havertz wird wohl zum FC Arsenal wechseln

Ob er wirklich Thema beim FC Bayern war, ist schwer zu sagen, offizielle Aussagen dazu gab es nicht, gehandelt wurde Kai Havertz aber an der Säbener Straße. Doch zu einem Wechsel nach München wird es nicht kommen, denn der Offensivmann bleibt in London. Jedoch spielt er nicht mehr für den FC Chelsea, sondern heuert beim, FC Arsenal an.

Seit fast drei Jahren wohnt und spielt Kai Havertz in London und das soll wohl auch so bleiben. Nur wenige Minuten entfernt von der legendären Tennis-Anlage in Wimbledon hat sich der frühere Leverkusener mit seiner Freundin Sophia ein neues Leben aufgebaut, das er wohl so schnell nicht aufgeben will. Deshalb hat sich der Offensivmann nun dazu entschieden, weiter in der Premier League Fußball zu spielen und vor allem in der englischen Hauptstadt zu bleiben.

Nur verändert sich sein Fahrtweg nun ein wenig, denn Havertz wird in Kürze einen Vertrag bis mindestens 2028 beim FC Arsenal unterschreiben. Das berichtet "Sky" am Montagmittag. Bereits seit Längerem wurde über einen Abgang des DFB-Kickers vom FC Chelsea spekuliert, auch der FC Bayern soll Interesse gezeigt haben, doch am Ende entschied sich der 24-Jährige für weitere Jahre auf der Insel.

Medizincheck beim FC Arsenal soll schon absolviert sein

Havertz wird kein Schnäppchen für die Gunners, das steht bereits fest. Laut dem Bericht des TV-Senders werden die Arsenal-Bosse ganze 75 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen an den Stadtrivalen vom FC Chelsea überweisen, um den gebürtigen Aachener zwei Jahre vor Vertragsende loszueisen. Chelsea selbst musste damals im September 2020 80 Millionen Euro für Havertz an Bayer Leverkusen bezahlen.

Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano hat Havertz bereits einen ersten Teil des obligatorischen Medizinchecks erfolgreich absolviert. In Kürze sollen noch letzte fehlende vertragliche Details geklärt werden, dann soll der Ex-Leverkusener sein neues Arbeitspapier in den Händen halten. Der Wechsel innerhalb Londons soll noch in dieser Woche erfolgen, heißt es.

Mit Arsenal wird Havertz in der kommenden Saison Champions League spielen, sein Noch-Klub hingegen hatte die Qualifikation für Europa verpasst.