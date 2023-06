Barca-Star zum FC Bayern? Neue Infos durchgesickert

IMAGO/Alberto Gardin

Frenkie de Jong (21) wird wohl nicht zum FC Bayern wechseln

Der FC Bayern wird wieder einmal mit Frenkie de Jong vom FC Barcelona in Verbindung gebracht. Wahrscheinlich erscheint ein Transfer des Oranje-Stars nach München derzeit jedoch nicht.

Laut "Bild" ist de Jong derzeit nämlich "kein Thema" beim FC Bayern. Zuletzt wollte "Sky" erfahren haben, dass der zentrale Mittelfeldmann in den Gedankenspielen von Cheftrainer Thomas Tuchel durchaus eine Rolle spielen soll. Der 49-Jährige sei ein Fan des Niederländers und habe dies seinen Vorgesetzten mitgeteilt, so der Tenor.

Konkretes Interesse an de Jong scheint der FC Bayern allerdings nicht zu haben. Interessant: Der Barca-Star wurde in den vergangenen Jahren immer wieder beim deutschen Rekordmeister gehandelt. Ein Transfer an die Säbener Straße kam aber bis heute nie zustande.

FC Barcelona verpflichtet Gündogan

De Jong war 2019 für rund 86 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zum FC Barcelona gewechselt. Beim spanischen Meister besitzt der 26-Jährige noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2026.

Zwar ist de Jong bei Barca unter Cheftrainer Xavi gesetzt, trotzdem gilt er rund um das Camp Nou als möglicher Verkaufskandidat. Zum einen hat der Klub mit Nationalspieler Ilkay Gündogan einen neuen Star für das zentrale Mittelfeld an Land gezogen, zum anderen benötigen die klammen Katalanen dringend frisches Geld.

FC Bayern sucht Sechser

Ein Abschied von de Jong würde dem FC Barcelona einen hohen Millionen-Betrag bescheren. Zum FC Bayern wird es den Niederländer aller Voraussicht nach nicht ziehen. Zumal die Münchner auf dem Transfermarkt eher nach einem klassischen Sechser suchen.

De Jong ist dagegen auf der Achter-Position beheimatet und fungiert als Spielgestalter. Der Stratege selbst betonte immer wieder, sich bei Barca wohlzufühlen. Dennoch ist damit zu rechnen, dass sein Name in den kommenden Wochen immer wieder im Rahmen von Transfer-Spekulationen fallen wird.