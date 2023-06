Hier wird England vs. Deutschland live im TV übertragen

IMAGO/Flaviu Buboi

Angelo Stiller will mit seiner deutschen U21-Auswahl doch noch weiterkommen

Damit hatte die deutsche U21-Nationalmannschaft wohl selbst nicht gerechnet: Nach zwei Spielen bei der bisherigen U21-Europameisterschaft in Rumänien und Georgien, aus denen die DFB-Elf lediglich einen Zähler geholt hat, steht sie bereits vor dem bitteren Aus in der Vorrunde. Zum Gruppenabschluss gegen England muss ein Sieg her, außerdem ist die deutsche Auswahl auf Schützenhilfe angewiesen. Wo läuft das Spiel England gegen Deutschland live im Fernsehen und Stream?

Die bisherige U21-EM verläuft für die deutsche Auswahl von Bundestrainer Antonio Di Salvo schier katastrophal. Nach dem Remis zum Auftakt gegen Israel, als die DFB-Youngsters unter anderem zwei Elfmeter versiebten und über eine Halbzeit lang in Überzahl agierten, kam es am vergangenen Sonntag noch dicker: Trotz drückender Überlegenheit im zweiten Durchgang unterlag Deutschland gegen die U21-Auswahl Tschechiens mit 1:2 und befindet sich nun auf dem vorletzten Platz der Tabelle der Gruppe C.

Nur ein Sieg gegen die bereits für die K.o.-Phase qualifizierten Engländer hält die Deutschen möglicherweise noch im Turnier. In diesem Fall muss der Titelverteidiger dann auch noch auf die Schützenhilfe Israels hoffe, das seinerseits gegen Tschechien gewinnen muss. Andernfalls ist die DFB-Auswahl vorzeitig draußen!

Wo wird das mit Spannung erwartete EM-Gruppenspiel zwischen England und Deutschland live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft England vs. Deutschland bei der U21-EM live im TV und Stream