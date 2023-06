Schweiz-Talent beim VfB Stuttgart gehandelt

IMAGO/Maurizio Borsari

Darian Malas (l.) könnte zum VfB Stuttgart wechseln

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart sucht für die kommende Saison nach Spielern, die Torgefahr ausstrahlen. Nach dem bestätigten Abgang von Offensiv-Kraft Tiago Tomás könnten die Schwaben nun einen neuen Mann gefunden haben.

Der VfB Stuttgart zeigt Interesse an Darian Males vom FC Basel, wie der Schweizer "Blick" berichtet. Der Angreifer des Erstligisten der abgelaufenen Saison wird den Klub wohl nach nunmehr zwei Jahren verlassen, da sein Leihvertrag Ende Juni ausläuft.

Der 22-Jährige steht eigentlich beim italienischen Spitzenklub Inter Mailand unter Vertrag. Doch um mehr Spielpraxis zu erhalten, wurde der Luzerner im Sommer 2021 samt einer Kaufoption an den FC Basel verliehen. Die Summe, die für einen festen Transfer nötig wäre, beläuft sich dem Bericht zufolge auf vier Millionen Euro.

Für den FC Basel ist das Geld derzeit nicht aufzutreiben, heiß es im "Blick". Zwar kämpfe der Klub noch um einen Verbleib des Offensivspielers, allerdings komme aufgrund der finanziellen Situation lediglich ein weiteres Leihgeschäft infrage.

VfB Stuttgart beobachtet Males bei U21-EM

Anders sieht die Lage im Ländle aus. Der VfB Stuttgart könne sich eine Verpflichtung durchaus leisten, so das Blatt. Um Darian Males noch einmal endgültig bewerten zu können, soll Ex-Profi Christian Gentner, Leiter Lizenzabteilung der Schwaben, zuletzt zur U21-Europameisterschaft gereist sein. Dort spielt Males gemeinsam mit der Schweizer Auswahl.

Gentner soll sich die Partie gegen die Auswahl Italiens (2:3) vor Ort angesehen haben, in der das Transferziel zur Halbzeit beim Stand von 0:3 aus Schweizer Sicht eingewechselt wurde.

Darian Males hatte in der Saison 2022/23 für den FC Basel 28 von 36 möglichen Liga-Spielen bestritten, nur 21 Mal stand er in der Startelf. Dennoch konnte der 1,88 Meter große Angreifer vier Tore und neun Assists vorweisen, was ihn klubintern zum besten Vorlagengeber machte. Seine Hauptposition ist im offensiven Mittelfeld, allerdings kann er auch in der Sturmspitze spielen.