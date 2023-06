SC Freiburg findet Flekken-Ersatz

SC Freiburg/SC Freiburg

Müller ersetzt Flekken im Freiburger Tor

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat auf den Abgang von Stammkeeper Mark Flekken zum FC Brentford reagiert.

Wie die Breisgauer mitteilten, kommt Florian Müller vom Ligakonkurrenten VfB Stuttgart. Der 25-Jährige dürfte sich damit in der kommenden Saison mit U21-Nationaltorhüter Noah Atubolu um die Rolle als Nummer eins streiten.

Müller hatte bereits in der Saison 2020/21 für den Sport-Club gespielt, über die künftige Vertragslaufzeit machte der Verein wie gewohnt keine Angaben.

"Wir haben Florian in seiner Zeit bei uns als sportlich überzeugenden Torhüter und tollen Menschen kennen- und schätzen gelernt", sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach: "Flo hat eine sehr gute sportliche Basis und dazu noch Steigerungspotenzial - das ist eine tolle Kombination."

Der SC habe nun ein "starkes Torwart-Team am Start". Er freue sich "auf den Konkurrenzkampf in Freiburg", ergänzte Müller.

Der gebürtige Saarländer hatte in der vergangenen Saison beim VfB seinen Stammplatz an Fabian Bredlow verloren, in der Relegation gegen den Hamburger SV durfte er wegen einer Verletzung seines Konkurrenten aber wieder ins Tor.