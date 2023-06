Matthäus fordert unangenehme Entscheidungen von Flick

IMAGO/Cathrin Mller / M.i.S.

Lothar Matthäus fordert von Bundestrainer Flick auch unangenehme Entscheidungen

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus fordert von Fußball-Bundestrainer Hansi Flick, bei der Suche nach einem EM-Stamm auch unangenehme Entscheidungen zu treffen.

Er hoffe, "dass wir dann auch mal den harten Hansi sehen und ich weiß, dass es auch den gibt", schrieb Matthäus in seiner Kolumne für den Pay-TV-Sender "Sky": "Er muss dann Spieler auf Positionen stellen, die ihnen nicht so passen, dem Team aber dabei viel nützlicher sind. Dabei denke ich nicht nur an Kimmich."

Joshua Kimmich spielt in der Nationalmannschaft sowie beim FC Bayern München auf der defensiven Mittelfeld-Position. Manche Experten glauben jedoch, er könnte zumindest im DFB-Team als Rechtsverteidiger wertvoller sein. Auch Kimmich stand zuletzt wegen der sportlichen Krise der Nationalmannschaft in der Kritik.

Für Matthäus ist klar, dass der Kader der Nationalmannschaft bei den nächsten Länderspielen im September deutlich anders aussehen werde als noch im Juni. Flick müsse "die falschen Entscheidungen in den nächsten Spielen korrigieren und dann können wir auch wieder die Kurve kriegen".

Zeit zum Testen für die Heim-EM in zwölf Monaten gebe es keine mehr: "Der Trainer sollte jetzt langsam wissen, wer seine Häuptlinge sind und wem es an Qualität fehlt oder gar ein Störfaktor in der Gruppe ist, den er nicht gebrauchen kann."