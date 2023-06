Matthäus geht von Ausverkauf beim FC Bayern aus

IMAGO/Cathrin Mller / M.i.S.

FC Bayern: Lothar Matthäus spekuliert über einen Abgang von Nationalspieler Lothar Matthäus

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist davon überzeugt, dass sich das Gesicht des FC Bayern zur nächsten Saison deutlich verändern wird. Nachdem die Münchner bereits zwei Neuzugänge präsentiert haben, wird sich bald auch auf der Abgabeseite etwas tun, so der 62-Jährige.

Nach den Verpflichtungen von Konrad Laimer (RB Leipzig) und Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) geht Lothar Matthäus von weiteren Transfers beim FC Bayern aus. "Die Bayern werden sich weiter verstärken, aber vor allem auf der Stürmer-Position muss das weltweite Karussell noch ein wenig in Schwung kommen", schrieb der TV-Experte in seiner Kolumne für "Sky".

Matthäus zufolge könnte PSG-Superstar Kylian Mbappé der "erste Stein" sein, der ins Rollen kommt. Mbappé hat jüngst öffentlich erklärt, die Option auf Vertragsverlängerung nicht ziehen zu wollen, wodurch ein Abgang in diesem Sommer wahrscheinlicher wird. Vor allem Real Madrid wird mit dem Franzosen in Verbindung gebracht.

"Die Bayern werden ihre Hausaufgaben machen, brauchen aber wohl noch etwas Geduld", so Matthäus, der zudem auf der Seite der Abgänge Veränderungen und sogar einen regelrechten Ausverkauf erwartet: "Sicher bin ich mir, dass aus dem aktuellen Kader noch fünf bis sechs Spieler in der nächsten Saison das Bayern-Trikot nicht mehr tragen werden."

Gleich fünf Verkäufe beim FC Bayern?

Matthäus nannte zugleich Namen, die im Münchner Trikot künftig womöglich nicht mehr auflaufen werden: "Sommer, Nübel, Gravenberch, Sabitzer und Mané sind Kandidaten für mich."

Angreifer Sadio Mané, im vergangenen Jahr erst von Liverpool verpflichtet, hob Matthäus extra hervor: "Mané war vom Namen her ein attraktiver Transfer, der leider nicht funktioniert hat. Zwei gute Spiele, eine schwere Verletzung und dann ist er charakterlich negativ gegenüber einem Mitspieler und seinem Trainer aufgefallen. Das steigert natürlich nicht gerade den Marktwert."

Möglich sei dem Ex-Profi und Weltmeister von 1990 zufolge, dass der FC Bayern "den einen oder anderen gegen einen Stürmer tauschen und noch etwas Geld draufpacken". Dann spekulierte Matthäus: "Vielleicht hat ja jemand Interesse an Goretzka und dafür einen Stürmer im Angebot?"

Leon Goretzka war nach einer schwachen Rückrunde in diversen Medienberichten zuletzt mehrfach als Wechselkandidat bezeichnet worden. Der Nationalspieler bekräftigte am Rande der jüngsten DFB-Auftritte jedoch, in der kommenden Saison sicher für den FC Bayern spielen zu wollen.