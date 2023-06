Medien: Bayern in "guten Gesprächen" mit Kane-Lager

IMAGO/Anna Gowthorpe/Shutterstock

Harry Kane wird immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Die Wechsel-Saga um Mittelstürmer Harry Kane und den FC Bayern geht munter weiter. Einem neuesten Bericht zufolge ist der Tottenham-Kapitän nun wieder Transferziel Nummer eins in München. Vorausgegangen seien positive Gespräche zwischen Klub und Spieler.

Die Verpflichtung von Harry Kane genießt beim FC Bayern wieder höchste Priorität, heißt es am Montagabend bei "Sky". Der Angreifer von Tottenham Hotspur war schon im vergangenen Jahr von den Münchnern umworben worden, letztlich rief der Premier-League-Klub allerdings eine zu hohe Ablösesumme auf.

In den vergangenen Wochen waren zunächst andere Angreifer beim deutschen Branchenprimus gehandelt worden, nun bahnt sich jedoch eine weitere Kehrtwende an. Dem TV-Sender zufolge haben die Bosse des FC Bayern zuletzt sogar Fortschritte in der Personalie gemacht.

Sowohl mit dem Management als auch mit der Familie von Harry Kane sollen "gute Gespräche" geführt worden seien.

Mehr noch: Der 29-Jährige könne sich einen Wechsel durchaus vorstellen. Sollte er die Spurs nach zehn Jahren tatsächlich verlassen, würde er lediglich zum FC Bayern wollen, heißt es. Ein Wechsel innerhalb der Premier League, etwa zum ebenfalls gehandelten Topklub Manchester United, wäre damit vom Tisch.

Weniger als 100 Mio.? FC Bayern muss Angebot für Kane vorbereiten

Ein offizielles Angebot hat der FC Bayern für Harry Kane bei Tottenham Hotspur indes laut dem Bericht noch nicht hinterlegt.

Die Kaderplaner aus München sollen jedoch optimistisch sein, den 213-fachen Premier-League-Torschützen für weniger als 100 Millionen Euro bekommen zu können.

Jüngst hatte auch Transfer-Reporter Rudy Galetti über Bayerns Interesse an Harry Kane berichtet. Die Münchner hätten gute Chancen, den Stürmer in diesem Sommer tatsächlich unter Vertrag nehmen zu können. Kane ist nur noch bis 2024 an den Premier-League-Klub gebunden, seit Wochen zögert er mit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung.