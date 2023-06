Hertha und Schalke im direkten Transfer-Duell

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Wird sowohl beim FC Schalke 04 als bei Hertha BSC ins Spiel gebracht: Steven Skrzybski

Die Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 und Hertha BSC müssen ihre Kader für die kommende Zweitliga-Saison rüsten. Nun sind beide Klubs wohl auf dem Transfermarkt hinter demselben Spieler her.

Erst kürzlich hatte der "kicker" das vermeintliche Interesse des FC Schalke 04 an einer Rückholaktion von Steven Skrzybski verkündet. Nun legt das Fachblatt nach: Auch Hertha BSC soll sich um den Stürmer von Holstein Kiel bemühen.

Skrzybski war 2018 für etwas mehr als drei Millionen Euro vom 1. FC Union Berlin zum FC Schalke 04 gewechselt. 2020 verließ der Stürmer die Knappen nach insgesamt 32 Pflichtspielen (vier Tore und fünf Vorlagen) zunächst auf Leihbasis in Richtung Fortuna Düsseldorf, 2021 folgte der ablösefreie Wechsel nach Kiel. Bei den Norddeutschen ist der Vertrag des 30-Jährigen seither bis 2024 datiert.

Während Skrzybski auch in Düsseldorf Anlaufprobleme hatte, startete er bei den Störchen durch. In der abgelaufenen Saison überzeugte er mit 15 Treffern und sieben Vorlagen in 34 Partien. Jene Werte katapultierten ihn auf Platz fünf der Scorer-Wertung der Spielzeit 2022/23.

Konkurrenzkampf beim FC Schalke 04 immer größer

Trotz des Interesses aus Gelsenkirchen und Berlin hofft man in Norden Deutschlands darauf, dass der Angreifer seinen Vertrag erfüllt. Kiel-Trainer Marcel Rapp sagte dem Fachblatt: "Steven hat bei uns noch einen Vertrag bis 2024. Ich gehe fest davon aus, dass er am Montag beim Auftakt auf der Matte steht."

Wie Sportchef Uwe Stöver zudem klarstellte, ist bislang "weder eine Anfrage noch ein konkretes Angebot auf dem Tisch" der Kieler gelandet.

Für den Angriff hat der FC Schalke 04 derweil am Montag erst einen weiteren Spieler unter Vertrag genommen. Der Franzose Bryan Lasme wechselt nach zwei Jahren bei Arminia Bielefeld zu den Knappen, wo er einen Vertrag bis 2027 unterschrieb.

Auf Schalke tummeln sich bereits Simon Terodde, der nach anfänglicher Wechsel-Ankündigung doch bei S04 verweilt, Sebastian Polter und Rückkehrer Marvin Pieringer im Angriff. Der Konkurrenzkampf wird beim Revierklub somit immer größer