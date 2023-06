Bayern und PSG treffen offenbar mündliche Transfer-Einigung

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Jan-Christan Dreesen, neuer Vorstandschef des FC Bayern, führt Berichten zufolge Transfer-Gespräche mit PSG

Der Abschied von Lucas Hernández vom FC Bayern nimmt mehr konkretere Formen an. Einem neuesten Medienbericht zufolge dauert es nicht mehr lange bis zur Bekanntgabe seines Wechsels zum französischen Meister Paris Saint-Germain.

Der FC Bayern und Ligue-1-Klub PSG haben laut Angaben von "Cadena Ser" aus Spanien eine "mündliche Einigung" über den Transfer von Lucas Hernández erzielt.

Der französische Innenverteidiger wechselt damit zur neuen Saison in seine Heimat. Vorbehaltlich des Medizinchecks sei der Deal zwischen allen Parteien beschlossen. Eine offizielle Verkündung werde in den nächsten Tagen erwartet.

Der TV-Sender "Sky" hatte am Montagabend berichtet, dass Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen dieser Tage noch Verhandlungen mit PSG führe. Die Ablöseforderung der Münchner soll sich auf 50 Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen belaufen. Ein offizielles Angebot seitens der Pariser sei indes bislang noch nicht beim FC Bayern eingegangen.

Beim deutschen Rekordmeister besitzt der 27-jährige Hernández eigentlich noch einen Vertrag bis 2024. In den vergangenen Monaten hatte der Klub zunächst eifrig an einer vorzeitigen Vertragsverlängerung bis 2027 gearbeitet - trotz der schwerwiegenden Knieverletzung, die sich Hernández bei der Weltmeisterschaft in Katar zugezogen hatte. Hernández teilte nach dem Saisonende aber seinen Wechselwunsch mit, heißt es.

Hernández winkt Fünfjahresvertrag nach Abschied vom FC Bayern

Der FC Bayern hatte den 33-fachen Nationalspieler im Sommer 2019 für die Bundesliga-Rekordablöse in Höhe von 80 Millionen Euro verpflichtet. Die hohen Erwartungen hatte Hernández aber nicht immer erfüllen können, auch aufgrund zahlreicher Verletzungen. In der Bundesliga kommt der Linksfuß in vier Jahren somit nur auf 74 Einsätze, 59 Mal stand er in der Startelf.

Bei PSG winkt Hernández französischen Medienberichten zufolge ein neuer Fünfjahresvertrag mit einem Jahresgehalt von angeblich 15 Millionen Euro.

Als sein Nachfolger beim FC Bayern wird der Südkoreaner Min-jae Kim von SSC Napoli gehandelt. Im Poker um den Innenverteidiger sollen die Münchner Berichten zufolge schon sehr weit fortgeschritten sein.