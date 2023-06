Medien: BVB hat wichtige Trainer-Entscheidung getroffen

unknown

Armin Reutershahn bleibt über den Sommer hinaus beim BVB

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund wird auch in der kommenden Spielzeit auf den riesigen Erfahrungsschatz von Armin Reutershahn als Mitglied des Trainerteams setzen. So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht.

Wie die "Ruhr Nachrichten" am Dienstag vermeldeten, wird das Arbeitsverhältnis zwischen dem BVB und dem 62-Jährigen weiter ausgedehnt. Reutershahn hatte zum Jahresbeginn bei den Schwarz-Gelben unterschrieben und die Nachfolge von Peter Hermann beim BVB angetreten, der aus gesundheitlichen Gründen aus seinem Amt als Assistenztrainer ausgeschieden war.

Zunächst hatte Reutershahn nur bis Ende Juni 2023 in Dortmund unterschrieben, war er doch in der Winterpause sehr kurzfristig von den Westfalen verpflichtet worden.

Nach Informationen der Zeitung ist jetzt klar: Reutershahn wird auch in 2023/2024 als Co-Trainer von Chefcoach Edin Terzic arbeiten und neben Sebastian Geppert der zweite Assistent des 40-Jährigen sein.

Reutershahn blickt auf über 30 Jahre Bundesliga-Erfahrung zurück

Die Verantwortlichen des BVB sollen mit der bislang geleisteten Arbeit des Trainer-Urgesteins sehr zufrieden sein, heißt es weiter. Armin Reutershahn ist beim BVB unter anderem für die Standardsituationen zuständig. In diesem Bereich hatte sich der deutsche Vizemeister zuletzt eindeutig verbessert gezeigt - vor allem im Offensivbereich.

Der gebürtige Duisburger blickt auf eine lange Trainerkarriere in der Bundesliga zurück.

Zum ersten Mal tauchte er vor über 30 Jahren im deutschen Fußball-Oberhaus auf, als er unter Friedhelm Funkel als Co-Trainer bei Bayer Uerdingen arbeitete. Anschließend war der Fußballlehrer unter anderem beim Hamburger SV, bei Eintracht Frankfurt, beim 1. FC Nürnberg, beim VfB Stuttgart und bei der TSG Hoffenheim angestellt.

Vor seinem Wechsel nach Dortmund war er noch unter dem damaligen Cheftrainer Adi Hütter in Gladbach beschäftigt, wo er im Sommer 2022 mit dem gesamten Trainerteam entlassen worden war.