Sané-Bruder vor Abschied von Schalke 04

IMAGO/Michael Ketzer

Sidi Sané, der jüngere Bruder von Bayern-Angreifer Leroy, steht vor einem Abschied vom FC Schalke 04

Wie schon Leroy Sané, längst Nationalspieler und Außenstürmer des FC Bayern, wurde auch dessen jüngerer Bruder Sidi in der Nachwuchsabteilung des FC Schalke 04 ausgebildet. Doch der ganz große Durchbruch gelang bisher nicht, ein Abschied steht offenbar bevor.

Schalke-Talent Sidi Sané steht in Verhandlungen mit einem anderen Klub über einen Wechsel in diesem Sommer, berichtet die "WAZ". Der 20-Jährige zählte deshalb am vergangenen Sonntag beim Testspiel der Schalker U23-Mannschaft gegen TSV Havelse nicht zum Kader.

Mit welchem Verein Gespräche geführt wurden und in welcher Liga Sidi Sané künftig angreifen will, ist der Zeitung zufolge offen. Schalke-Sportdirektor André Hechelmann hatte am Montag nur ausweichend auf die Wechsel-Gerüchte geantwortet. "Die Sachlage ist klar, er hat ein Jahr Vertrag, ist aktuell in der U23. Wir sind im Austausch mit Sidi und seinem Management – das ist der aktuelle Stand", so Hechelmann am Rande des Trainingsauftakts der Profis.

Sidi Sané hatte in der vergangenen Saison beim FC Schalke 04 die Möglichkeit bekommen, sich bei den Profis zu beweisen. Doch der Sprung von der U19 in den Herrenbereich schien noch zu groß zu sein, zudem sorgte sein berühmter Nachname für zusätzlichen Druck.

Sané bleibt Durchbruch beim FC Schalke 04 verwehrt

In der Bundesliga debütierte der Flügelstürmer Mitte November 2022 ausgerechnet gegen den FC Bayern (0:2), den Klub um seinen Bruder Leroy Sané. Im DFB-Pokal wurde er zudem beim Erstrundenspiel gegen den Bremer SV (5:0) eingesetzt.

Die restliche Spielzeit verbrachte der gebürtige Essener bei der U23-Mannschaft in der Regionalliga West, mit der er auf dem neunten Platz abschloss. In 25 Einsätzen, in 20 davon stand er in der Startelf, erzielte er immerhin sieben Tore.

Der 1,87 Meter große Stürmer könnte nun nach insgesamt zwölf Jahren beim FC Schalke 04 einen Neuanfang wagen.