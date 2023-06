"Druck machen": FC Schalke 04 befördert zwei Top-Talente

IMAGO/Thomas Pakusch

U17-Europameister Assan Ouédraogo (M.) darf sich bei den Profis des FC Schalke 04 beweisen

Die Nachwuchsabteilung des FC Schalke 04 bringt immer wieder neue Talente hervor, die im Profigeschäft Fuß fassen wollen. In der Saisonvorbereitung dürfen sich gleich zwei Youngsters bei S04-Cheftrainer Thomas Reis beweisen.

Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 befördert in Keke Topp und Assan Ouédraogo zwei vielversprechende Nachwuchsspieler aus den eigenen Reihen.

Mindestens bis zum Trainingslager Mitte Juli soll das Duo bei den Profis trainieren, wie Cheftrainer Thomas Reis am Rande des Trainingsauftaktes der Königsblauen am Montag bestätigte.

Somit werden Topp und Ouédraogo auch bei den Testpartien gegen SC Spelle-Venhaus (1. Juli, 15:00 Uhr) und 1. FC Bocholt (6. Juli, 18:00 Uhr) ihre Visitenkarte abgeben dürfen.

Sollte es für den einen oder anderen nicht sofort für weitere Trainingseinheiten im Zweitliga-Team reichen, steht zunächst der Schritt in die Regionalliga-Mannschaft an. "Aber jetzt sind sie erst einmal dabei", zitiert die "WAZ" den Schalker Coach.

FC Schalke 04: Talente sollen "Druck" machen

Der 19 Jahre alte Topp ist Mittelstürmer, mit zwölf Liga-Treffern war er in der vergangenen Spielzeit der treffsicherste Spieler der Schalker U19. In der 2. Bundesliga hatte er schon in der Saison 2021/22 sein Profidebüt feiern dürfen. 2022/23 durfte er am 27. Spieltag beim Auswärtsspiel gegen 1899 Hoffenheim (0:2) als Einwechselspieler in der Bundesliga ran.

Reis will sich nun ein genaueres Bild vom Angreifer machen, ehe entschieden wird, wie es weitergeht: "Keke ist ein Talent, bei dem wir erst einmal schauen müssen, wie die Entwicklung weitergeht. Er wird seine Spielpraxis hier in der Vorbereitung voraussichtlich bekommen", sagte der S04-Übungsleiter.

Mittelfeldspieler Ouédraogo ist eigentlich U17-Spieler, in der vergangenen Saison war er aber bereits Stammspieler der Schalker U19.

Mit der deutschen U17-Auswahl gewann er Anfang Juni die Europameisterschaft. Im Finale gegen Frankreich erzielte er den entscheidenden Treffer im Elfmeterschießen.

"Für Assan waren es zuletzt viele Highlights. Wir wollen jetzt versuchen, ihn hier aufzubauen", betonte Reis: "Die Jungen sollen den Erfahrenen etwas Druck machen."