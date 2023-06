Darum ist die Eintracht so heiß auf diesen Ex-DFB-Star

TEAM2 via www.imago-images.de

Robin Koch (M.) ist offenbar Wunschspieler bei Eintracht Frankfurt

Vor zweieinhalb Jahren bestritt Robin Koch sein letztes Pflichtspiel für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, damals stand er bei der 0:6-Schmach gegen Spanien in der Nations League mit auf dem Feld. Deutlich stärker waren seine Leistungen zuletzt auf Vereinsebene, weshalb mittlerweile Spitzenvereine wie Manchester United oder Eintracht Frankfurt an Koch dran sein sollen.

Den Premier-League-Abstieg konnte der Innenverteidiger in der abgelaufenen Spielzeit mit Leeds zwar nicht verhindern. Mit 36 Startelf-Einsätzen in der englischen Meisterschaft zählte der 26-Jährige aber zu den konstantesten Abwehrspielern auf der Insel und hat sich im englischen Fußball einen echten Namen gemacht.

Von seinen Qualitäten als Abräumer, Zweikämpfer und Kopfballspieler ist auch Bundesligist Eintracht Frankfurt offenbar nachhaltig begeistert. Laut "Bild" wollen die Adlerträger den 1,91-m-Hünen unbedingt verpflichten, sehen in Koch schon den Nachfolger von Evan Ndicka als neuem Abwehrchef.

Der gebürtige Kaiserslauterner steht zwar noch bis 2024 bei Leeds United unter Vertrag, kann den Klub dem Zeitungsbericht zufolge aufgrund des Abstiegs der Whites aber bis dahin auch ablösefrei verlassen.

Eintracht-Wunschspieler Koch spielte drei Jahre lang für den SC Freiburg

Im Werben um den Abwehrspieler, der auch schon im zentral-defensiven Mittelfeld eingesetzt wurde, muss sich die Eintracht derzeit noch den prominenten Mitbewerbern um Manchester United, Newcastle United und Bayer Leverkusen erwehren.

Wie es in dem "Bild"-Bericht weiter heißt, wollen die Eintracht-Bosse um Sportvorstand Markus Krösche noch in dieser Woche einen Durchbruch bei Robin Koch erreichen und den Wunschspieler fest in die Main-Metropole locken.

Es wäre die Bundesliga-Rückkehr nach drei Jahren in England für den Defensivmann. Für den SC Freiburg hatte er zwischen 2017 und 2020 82 Bundesliga-Spiele bestritten und dabei vier Treffer erzielt.