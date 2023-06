Eintracht Frankfurt vor nächstem Stürmer-Coup?

IMAGO/Ahmed Gomaa

Adama Bojang zieht es womöglich zu Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt winkt womöglich der nächste Transfer-Coup mit einem hoch gehandelten Sturm-Talent.

Wie "Sky" berichtet, bemühen sich die Hessen um eine Verpflichtung des 19 Jahre alten Gambiers Adama Bojang.

Der Youngster steht noch in seiner Heimat beim Steve Biko FC unter Vertrag, wird aber bereits seit längerem mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. In den nächsten zehn bis 14 Tagen soll nun der Transfer erfolgen, heißt es in dem Bericht. Knapp fünf Millionen Euro Ablöse sollen an Bojangs Ausbildungsverein fließen.

Neben Eintracht Frankfurt sollen sich auch Manchester United und der französische Erstligist Racing Straßburg mit Bojang beschäftigen. Konkurrenz macht der SGE zudem ein weiterer, in dem Bericht nicht namentlich genannter Bundesligist.

Dabei könnte es sich um RB Leipzig handeln. Zumindest nannte Afrika-Experte Ed Aarons vom "Guardian" unlängst auch die Sachsen als mögliches Ziel des Top-Talents.

"Adama ist der beste afrikanische Spieler, den ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe. Er kann es schaffen, einer der ganz großen afrikanischen Stürmer zu werden. In einer Reihe mit Drogba, Eto'o, Salah und Osimhen", sagte Bojangs Berater Sascha Empacher gegenüber "Sky.

Für Aufsehen sorgte Bojang zuletzt vor allem mit der gambischen U20-Nationalmannschaft. Beim U20-Africa-Cup im Februar und März erzielte er vier Tore in sechs Spielen.

Beim 5:0-Kantersieg gegen den Südsudan im Viertelfinale gelang dem Stürmer sogar ein Dreierpack. Erst im Finale musste sich Gambia dem Senegal mit 0:2 geschlagen geben.

Eintracht Frankfurts glückliches Stürmer-Händchen

Auch bei der U20-Weltmeisterschaft konnte Bojang glänzen. Zum Auftakt erzielte er zwei Treffer gegen Honduras und machte damit den 2:1-Sieg perfekt. Im Achtelfinale war allerdings gegen den späteren Weltmeister Uruguay (0:1) Schluss.

Eintracht Frankfurt hatte bereits im vergangenen Sommer wieder einmal sein gutes Händchen in Sachen Stürmer-Verpflichtungen bewiesen.

Vom FC Nantes wechselte Randal Kolo Muani ablösefrei zum Europa-League-Sieger von 2022 - und ballerte sich mit einer herausragenden Debütsaison auf die Einkaufszettel der europäischen Top-Klubs. In der kommenden Transferperiode könnte der 24-jährige Franzose für mehr als 100 Millionen Euro weiterziehen.