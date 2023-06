Wechsel von Ex-BVB-Star zu Milan bald fix?

IMAGO/Cristian de Marchena

Ex-BVB-Star Christian Pulisic könnte vom FC Chelsea zum AC Mailand wechseln

Schon seit längerem wird über einen Wechsel von Ex-BVB-Star Christian Pulisic zum AC Mailand spekuliert. Jetzt scheint Bewegung in die Sache zu kommen. Laut einem Medienbericht steht der Transfer des US-Fußballnationalspielers vom FC Chelsea zu Milan sogar kurz vor dem Abschluss.

Dass Christian Pulisic den FC Chelsea in diesem Sommer nach viereinhalb Jahren verlassen wird, gilt als beschlossene Sache. Der frühere Leistungsträger von Borussia Dortmund ist an der Stamford Bridge schon länger nicht mehr glücklich. Als potentieller Abnehmer steht seit einigen Wochen der AC Mailand im Raum.

Nachdem Milan Anfang Juni Klub-Idol Paolo Maldini von seinen Aufgaben als Technischer Direktor entband, geriet der Transfer vorübergehend ins Wanken. Jetzt aber scheinen die Rossoneri Ernst zu machen. Laut "Gazzetta dello Sport" soll der US-Nationalspieler zu den Verstärkungen gehören, die Milan-Coach Stefano Pioli für seine Offensive einfordert.

Dem Bericht zufolge will sich der 19-malige italienische Meister gleich doppelt bei Chelsea bedienen. Auch Ruben Loftus-Cheek soll sich Milan anschließen. Beim 27-jährigen Mittelfeldmann soll weitestehend Einigung zwischen den Klubs bestehen.

Ex-BVB-Star: Milan will Chelsea-Forderung drücken

Laut dem italienischen Transferexperten Fabrizio Romano geht es bei Loftus-Cheek vor allem noch um die Ablösesumme, die sich um die 16 Millionen Euro plus vier Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen bewegen dürfte.

Bei Pulisic sind Chelsea und Milan noch nicht so weit. Laut Transferguru Gianluca di Marzio fordern die Londoner 25 bis 30 Millionen Euro für den 24-jährigen Ex-BVB-Star. Der AC soll indes nur 15 Millionen Euro bieten. Romano nennt Pulisic "eine Option" für Milan. Den Spieler würde ein Wechsel nach Italien jedoch reizen, schrieb Romano weiter.

Fakt ist: Nach dem Abgang des jungen Mittelfeldchefs Sandro Tonali, der für knapp 70 Millionen plus möglicher Boni zu Newcastle United anheuert, hat der AC Mailand wieder mehr Handlungsspielraum - aber auch Handlungsbedarf.

Sicher ist außerdem: Pulisic spielt in Chelseas sportlichen Planungen keine Rolle mehr. In der abgelaufenen Saison kam der Ex-Dortmunder in 30 Pflichtspielen nur auf 1013 Einsatzminuten. Dabei gelangen ihm ein Tor und eine Vorlage. Auch Chelseas neuer Trainer Mauricio Pochettino plant nicht mehr mit Pulisic. Gleiches gilt für den deutschen Nationalspieler Kai Havertz, der laut einem "Sky"-Bericht vor einem Wechsel zu Ligakonkurrent FC Arsenal steht.