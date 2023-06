VfB Stuttgart zurrt Millionen-Deal mit Porsche fest

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Der VfB Stuttgart hat nun zwei Investoren aus dem Automobil-Bereich

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart darf sich über den millionenschweren Einstieg eines weiteren Investors aus dem Automobil-Bereich freuen. Denn neben Mercedes wird nun auch Porsche sowie die Tochtergesellschaft MHP, ein IT-Beratungsunternehmen, den Klub finanziell unterstützen. Das gaben die Schwaben am Dienstagvormittag bekannt.

Der VfB Stuttgart hat einen Investoren-Deal mit Porsche an Land gezogen. Wie der Klub vermeldete, haben sich der deutsche Autobauer aus Stuttgart-Zuffenhausen und die VfB-Verantwortlichen auf eine Partnerschaft geeinigt, die ein Sponsoring und auch einen geplanten Einstieg als Investor beinhaltet. Die entsprechenden Verträge sollen in Kürze unterschrieben werden.

VfB-Boss Alexander Wehrle betonte die historische Dimension dieses Einstiegs. Es habe selbst im Abstiegskampf der letzten Saison "keine Sekunde des Zögerns" aller Beteiligten gegeben.

Porsche werde Anteile erwerben in der Größenordnung von Mercedes, so Wehrle. Zunächst fünf Prozent der Anteile an der VfB 1899 AG, später dann mehr. Zudem soll Porsche mit dem Slogan "Turbo für Talente" das Nachwuchsleistungszentrum des VfB unterstützen.

Weiter enthüllte Wehrle, dass Porsches Tochtergesellschaft MHP die Namensrechte an der Stuttgarter Arena erhalten werden. Mercedes werde sich vorzeitig zurückziehen.

"Am Ende sind wir bei einem Gesamtvolumen von rund 100 Millionen Euro", sagte Wehrle über die finanziellen Dimensionen. Das Geld soll zu großen Teilen in die Infrastruktur fließen.

Viele Gerüchte um den Porsche-Einstieg

Wie "Bild" zuvor berichtete, haben in den letzten Monaten im Hintergrund Geheimverhandlungen mit dem Autobauer aus Stuttgart-Zuffenhausen stattgefunden, die nun erfolgreich abgeschlossen wurde.

Nachdem der VfB-Aufsichtsrat laut dem Bericht in der letzten Woche einstimmig für den Einstieg Porsches votiert hat, wurde die neue Partnerschaft in nun offiziell bekannt gegeben.

Porsche ist bereits der zweite große Investor beim Fußball-Bundesligisten. Schon seit sechs Jahren ist die Mercedes-Benz-Group (früher Daimler AG) an Bord, hält 11,75 Prozent der Anteile der 2017 gegründeten AG des VfB Stuttgart.

Damals zahlte Mercedes 41,5 Millionen Euro für die Anteile. In ähnlichen Sphären soll nun auch Porsche an der Profifußball-Sparte teilhaben, wie Wehrle bestätigte.

Mercedes machte Porsche-Einstieg beim VfB Stuttgart möglich

Dass mit Porsche und Mercedes ausgerechnet zwei konkurrierende Unternehmen bei einem Klub zusammenarbeiten, hat offenbar lokalpatriotische Gründe.

Hiermit soll dem klammen VfB Stuttgart, der den Klassenerhalt in der abgelaufenen Saison erst in der Relegation erreichte, durch zwei Weltfirmen aus der Region bestmöglich geholfen werden. Deshalb, so hat "Bild" aus der Autobranche erfahren, hat Mercedes den Einstieg der Konkurrenz ermöglicht.

Denn: Mercedes beendet Anfang Juli sein Engagement als Trikotsponsor des VfB. Zehn Millionen Euro, die bisher für Brust- und Ärmelwerbung auf das Konto des VfB flossen, können so kompensiert werden.

Der neue Vermarkter Sportfive, der zu Beginn des Jahres engagiert wurde, soll nun neue Partner für das Trikotsponsoring finden.