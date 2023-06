Erneut Kritik an BVB-Flirt Nmecha: "Unruheherd mit Ansage"

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Felix Nmecha zieht es wohl zum BVB

Der Wechsel von Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg zu Borussia Dortmund nimmt Medienberichten zufolge konkrete Formen an. Der Protest aus der BVB-Fanszene an dem umstrittenen Transfer ebbt aber nicht ab.

Wegen Nmechas angeblich homophober Einstellung meldet sich erneut der queere Fanclub "Rainbow Borussen" zu Wort - nach einem offenen Brief an den Verein vor rund zwei Wochen jetzt in einem Beitrag für das Fanzine "Schwatzgelb".

"Wenn wir gegen den Transfer von Felix Nmecha protestieren, geht es uns nicht um die Person Nmecha an sich, auch nicht um den christlichen Glauben, sondern um die fundamentale und intolerante Auslegung dieses Glaubens, die Felix Nmecha praktiziert", heißt es darin.

Erneut nehmen die Anhänger nicht nur den 22 Jahre alten Nationalspieler ins Visier. Auch die Verantwortlichen kommen nicht gut weg.

Der BVB lasse "das Gerücht um Nmecha schon viel zu lange unkommentiert im Raum stehen", beklagen die "Rainbow Borussen" und komme seiner "Aufgabe, zwischen den Fans zu vermitteln, zu beruhigen" in der Causa "seit Wochen nicht nach".

Der BVB-Fanclub schreibt weiter: "Allein das Gerücht und die Debatte darum zeigen: dieser Transfer hat Sprengkraft und ist in der Lage, die Fanszene zu spalten. Ein Grund mehr, von diesem Transfer Abstand zu nehmen."

"Unruheherd mit Ansage" für den BVB?

Nmecha habe bisher gezeigt, "dass auf seine queerfeindlichen Äußerungen Entschuldigungen folgten, um sich dann wieder queerfeindlich zu äußern. Wir als Fanclub bleiben daher skeptisch - auch weil der BVB sich hier einen Unruheherd mit Ansage holen will."

"Das Beste wäre daher, dieses Kind gar nicht erst in den Brunnen fallen zu lassen und vom Transfer Abstand zu nehmen - bevor es zu spät ist", fordern die "Rainbow Borussen", die rund 50 Mitglieder haben.

Diesem Wunsch werden die BVB-Bosse aber wohl nicht nachkommen. Im Gegenteil: Die Nmecha-Verpflichtung wurde zuletzt immer wahrscheinlicher.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge konnte der Profi bei einem persönlichen Gespräch die BVB-Delegation mit Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Präsident Reinhold Lunow davon überzeugen, dass er den Grundwertekodex des Klubs unterstütze.