Jürgen Klopp wohl vor Abgang vom FC Liverpool

IMAGO/Ryan Browne/Shutterstock

Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp wird den FC Liverpool 2026 wohl verlassen

Jürgen Klopp wird den FC Liverpool aus der englischen Premier League nach Ablauf seines aktuellen Vertrags 2026 voraussichtlich verlassen.

Das zumindest behauptet Reporter James Pearce von "The Athletic". "Dass Klopp über 2026 hinaus bleibt ist unwahrscheinlich, denke ich", schrieb der Liverpool-Insider in einem Beitrag für das Portal, in dem er User-Fragen beantwortet.

Klopp habe in der Vergangenheit mehrfach betont, dass er eigentlich 2024 in Liverpool aufhören und sich eine Auszeit gönnen wolle. "Daher war es für die Eigentümer eine willkommene Überraschung, als er eine Vertragsverlängerung um zwei Jahre unterschrieb", so Pearce.

"Im Sommer 2026 wird er 59 Jahre alt und mehr als ein Jahrzehnt im Amt sein. Es kann sich vieles ändern in diesen drei Jahren, aber ich erwarte, dass er dann aus dem Amt ausscheidet", ergänzte der Journalist.

Klopp hatte den FC Liverpool im Oktober 2015, rund drei Monate nach seinem Ausscheiden beim BVB, übernommen. Was dann folgte, ist bis jetzt eine historische Erfolgsgeschichte: Der 56-Jährige machte die Reds wieder zu einer der ersten Adresse im europäischen Fußball.

Jürgen Klopps Erfolgsgeschichte beim FC Liverpool

Im Jahr 2019 gewann er mit Liverpool die Champions League, den UEFA-Super-Cup sowie die Klub-WM. 2020 folgte dann die erste englische Meisterschaft für den Klub seit 30 Jahren, 2022 die Triumphe im FA Cup, im Liga-Pokal sowie im englischen Supercup. In der abgelaufenen Spielzeit führte Klopp sein Team trotz einiger Schwächephasen in der Premier League noch in die Europa League.

Aktuell arbeitet er gemeinsam mit der Vereinsführung an einem personellen Umbruch im Kader. Mit James Milner und Roberto Firmino verließen langjährige Leistungsträger den Klub.

Mit dem argentinischen Weltmeister Alexis Mac Allister (Brighton & Hove Albion) steht bereits ein prominenter Neuzugang für die Mittelfeldzentrale fest. Weitere sollen folgen.