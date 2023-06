Offiziell: BVB klärt Zukunft von Top-Talent

IMAGO/nordphoto GmbH / Christian Schulze

Tom Rothe (M.) verlängert beim und verlässt den BVB

Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Eigengewächs Tom Rothe langfristig verlängert. Zunächst wird der 18 Jahre alte Außenverteidiger den BVB aber verlassen.

Wie der Vizemeister am Dienstag mitteilte, wechselt Rothe auf Leihbasis ein Jahr zu Holstein Kiel in der 2. Bundesliga. Eine Kaufoption sei "ausdrücklich nicht vereinbart" worden, hieß es in der Vereinsmitteilung.

"Wir glauben fest an die Qualität von Tom und möchten dies mit einer langfristigen Vertragsverlängerung untermauern. Im nächsten Schritt ist es für ihn wichtig, möglichst häufig auf dem Rasen zu stehen und im Wettkampfmodus weitere Erfahrung zu sammeln. Wir sind überzeugt, dass ihm das in Kiel gelingen wird", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Der langjährige Dortmunder Kapitän und Nachfolger von Manager-Legende Michael Zorc betonte: "Wir werden Toms Entwicklung bei Holstein ganz genau beobachten."

"Ich bin sehr glücklich über meine Vertragsverlängerung in Dortmund, freue mich jetzt aber erst einmal auf die Herausforderung bei Holstein Kiel. Ich möchte mich in der kommenden Saison weiterentwickeln und auf dem Platz mehr Verantwortung übernehmen. Dafür ist Kiel die ideale Station. Ich bin froh, dass diese Leihe so schnell funktioniert hat und ich ab morgen bei Holstein ins Training einsteigen kann", erklärte Rothe seine Zukunftsentscheidung.

Debüt mit Premierentor für den BVB

Kiels Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver lobte das BVB-Juwel: "Tom Rothe ist ein junger, talentierter Spieler, der bei uns die Möglichkeit hat, sich in der zweiten Liga durchzusetzen. Als schneller, spiel- und kopfballstarker linker Verteidiger passt er sehr gut zu unserer Idee des Fußballs."

Rothe hatte in der Saison 2021/2022 mit 17 Jahren, fünf Monaten und 18 Tagen sein Profi-Debüt für den BVB gegeben und gegen den VfL Wolfsburg (6:1) gleich sein Premierentor in der Bundesliga erzielt.

Insgesamt absolvierte er bislang vier Bundesliga- und drei Champions-League-Partien für die Schwarz-Gelben.