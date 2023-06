Gerüchte um spektakuläres Tausch-Geschäft von Hertha BSC

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Lucas Tousart (2.v.l.) könnte Hertha BSC in Richtung Serie A verlassen

Hertha BSC soll im Ringen um Wunschspieler Diego Demme ein Tausch-Geschäft mit dem italienischen Meister SSC Neapel anpeilen.

Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg via Twitter vermeldet, hat der frischgebackene Scudetto-Sieger großes Interesse ein Mittelfeldakteur Lucas Tousart. Insbesondere der neue Cheftrainer Rudi Garcia soll sich für den 26 Jahre alten Franzosen stark machen.

Es gebe bereits Gespräche zwischen Neapel und Hertha BSC über einen Spielertausch, heißt es. Zudem könnte Plettenberg zufolge zusätzlich eine Ablösesumme für Tousart nach Berlin fließen. Demnach sind weitere Gespräche und Verhandlungen zwischen den Parteien angesetzt.

Bei Hertha BSC gilt Tousart als Abgangskandidat, obwohl er in der abgelaufenen Saison zu den wenigen sportlichen Lichtblicken beim Bundesliga-Absteiger gehörte. Denn: Die Alte Dame ist dringend auf Transfererlöse angewiesen, um ihre klammen Kassen zu füllen. Demme, der seit Wochen in der Hauptstadt gehandelt wird, plus einige Millionen gegen Tousart zu tauschen, dürfte daher ein äußerst attraktives Modell aus Sicht der Berliner Vereinsführung sein.

Hertha BSC zahlte Rekordsumme für Lucas Tousart

Tousart war im Januar 2020 für den klubinternen Rekordbetrag von 25 Millionen Euro von Olympique Lyon zu Hertha BSC gewechselt. Dort hatte er mit einigen Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen, mauserte sich aber spätestens zur Spielzeit 2022/2023 zum Leistungsträger. 34 Pflichtspiele in Bundesliga und DFB-Pokal mit sechs Treffern und drei Vorlagen stehen für die letzten zwölf Monate in seiner Statistik. Allerdings wird sein Marktwert inzwischen nur noch auf magere neun Millionen Euro taxiert.

Beim früheren Nationalspieler Demme hieß es bereits vor rund zwei Wochen, dass ein Wechsel von Hertha BSC bevorstehe. Der früher Leipziger soll längst zugesagt haben, es gehe nur noch um die Ablösesumme, berichtete "Sky" damals. Diese Verhandlungen gestalten sich aber allem Anschein nach bislang schwierig.