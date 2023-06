Bericht: FC Liverpool bereitet Mega-Offerte für Mbappé vor

Martin Rickett

Ist Kylian Mbappé ein Thema für Jürgen Klopp (Symbolbild aus dem Jahr 2018)

Nach dem Abschied von Lionel Messi könnte Paris Saint-Germain in diesem Sommer noch einen weiteren Superstar verlieren. Der Abgang von Kylian Mbappé wird immer heißer diskutiert, jetzt soll der FC Liverpool in das Werben um den Weltmeister von 2018 eingestiegen sein.

Die spanische "Marca" vermeldete am Dienstag, dass der Klub des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp an einem Angebot für den 24-Jährigen bastelt, welches einen neuen Weltrekord-Transfer bedeuten würde.

Etwa 300 Millionen Dollar, also umgerechnet über 270 Millionen Euro, wollen die Reds demnach für den Superstar bezahlen, der seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain zuletzt nicht mehr verlängern wollte. Eine Vertragsklausel soll es Mbappé einseitig möglich machen, sein Arbeitspapier in Paris bis 2025 auszudehnen. Davon nahm Mbappé aber Abstand, was vor allem die katarischen Klubbosse verärgert haben soll.

Laut dem Zeitungsbericht scheint es mittlerweile fast schon ausgeschlossen, dass der Stürmerstar noch längerfristig im Verein bleibt. Die PSG-Bosse um Präsident Nasser Al-Khelaifi sollen "sehr wütend" auf Mbappé sein.

Neben Liverpool wird auch Real Madrid als Mbappé-Abnehmer gehandelt

Das Blatt zitierte dabei den Spielerberater Marco Kirdemir, der mit dem direkten Umfeld der PSG-Verantwortlichen Kontakt gehabt haben will: "Sie haben mir gesagt, dass sie sehr verärgert sind. Sie waren erst noch zuversichtlich, dass er (Mbappé, Amn. d. Red.) verlängern würde. Der Emir ist sehr verärgert."

Nun soll es ausgerechnet der FC Liverpool mit dem langjährigen deutschen Erfolgscoach Jürgen Klopp sein, der einen Mega-Transfer mit Mbappé auf die Beine stellen will.

Die Reds sollen der spanischen Quelle zufolge neben Real Madrid der namhafteste Interessent an Mbappé sein, der in seiner Karriere schon 40 Tore in 61 Champions-League-Spielen erzielte.

Wie der FC Liverpool dieses Mega-Paket von über 270 Millionen Euro überhaupt schnüren will und wann es einen konkreten Kontakt nach Paris geben könnte, blieb zunächst noch unklar.