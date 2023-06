Nmecha beim BVB: Großes Risiko, großes Potenzial

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Felix Nmecha (l.) gilt als Wunschkandidat des BVB und soll Jude Bellingham ersetzen

Den anhaltenden Störgeräuschen um seine angeblich homophobe Haltung zum Trotz befindet sich Mittelfeldspieler Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg weiterhin im Transfer-Fokus des BVB. Doch warum sind die Kaderplaner von Borussia Dortmund überhaupt so überzeugt vom 22-Jährigen? Denn: Der Unmut in Teilen des eigenen Fanlagers dürfte nicht das einzige Risiko für den Vizemeister bedeuten.

Borussia Dortmund muss in diesem Sommer das Unmögliche irgendwie möglich machen. Zentrale Aufgabe von Sportdirektor Sebastian Kehl ist es nämlich, die durch den Abgang von Jude Bellingham entstandene Lücke im Kader so gut es geht zu schließen.

Beim BVB ist man frühzeitig zu der Erkenntnis gekommen, dass der zum besten Spieler der abgelaufenen Bundesliga-Saison gewählte Engländer durch gleich zwei Neuzugänge ersetzt werden soll - einem defensiv und einem offensiv denkenden Mittelfeldspieler.

Dass die Wahl dabei auf Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg gefallen ist, überrascht bei genauerem Blick kaum.

Wie Nmecha beim BVB Bellingham ersetzen soll

Aus sportlicher Sicht würde der BVB vor allem von der kreativen Spielweise des gebürtigen Hamburgers profitieren. Seine Vorzüge: Nmecha ist technisch versiert, stark am Ball und sucht stets den Weg zum Tor. Mit drei Toren und sechs Vorlagen lieferte er in der abgelaufenen Saison erstmals seit seiner Rückkehr nach Deutschland eine beachtliche Duftmarke ab.

Während der Rechtsfuß in seinen Jugendjahren, damals bei Manchester City, noch auf zahlreichen Positionen ausprobiert wurde, hat sein Trainer Niko Kovac mittlerweile eine passende Rolle gefunden: Nmecha soll das Spiel aus der Zentrale heraus ankurbeln, je nach System und Vorgabe kann er den Sechser, Achter oder Zehner geben - wie bis zuletzt Jude Bellingham beim BVB.

Im Team von Cheftrainer Edin Terzic könnte der Wolfsburger somit künftig im in der Rückrunde eingespielten 4-3-3-System auf der Doppel-Acht neben Julian Brandt agieren. Als defensiver Abräumer wäre nach derzeitigem Stand Emre Can gesetzt, der Mexikaner Edson Álvarez gilt zudem als weiterer Transfer-Kandidat. Wird ein 4-2-3-1 gespielt, würde Nmecha wohl vor allem mit Brandt um den Startelfplatz konkurrieren.

Aus finanzieller Sicht dürfte ein Nmecha-Transfer kaum Probleme darstellen, die aufgerufenen 25 bis 30 Millionen Euro wären aufgrund der Bellingham-Millionen locker umsetzbar. Laut "WAZ" könnte er einen Fünfjahresvertrag mit einem Gehalt von sechs Millionen Euro unterschreiben.

BVB will "Borussia Deutschland" werden

Was zudem für einen Nmecha-Wechsel zum BVB spricht: Seit Jahren schon versucht Borussia Dortmund, sich zur allergrößten Kraft im deutschen Fußball emporzuschwingen.

Deutsche Nationalspieler wurden in den vergangenen Transfer-Phasen oftmals in der Kaderplanung bevorzugt. Sind alle fit, könnte der BVB in der DFB-Auswahl von Hansi Flick schon jetzt bis zu sieben Spieler stellen - genauso viele wie der FC Bayern.

Und da sich auch Felix Nmecha seit vergangenem März A-Nationalspieler nennen darf, würde er auch dieses BVB-Profil durchaus erfüllen.

Warum ein Nmecha-Transfer auch Risiken birgt

Doch die Personalie birgt auch aus sportlicher Sicht Risiken für Borussia Dortmund. Nmecha gilt als extrem verletzungsanfällig, in zwei Jahren beim VfL Wolfsburg wurde er immer wieder von gesundheitlichen Problemen zurückgeworfen. Ein Mitgrund, warum der bei Manchester City ausgebildete Youngster in der Saison 2022/23 auf nur 19 Startelfeinsätze kam.

"Felix war in seiner Karriere oft verletzt, richtiges Training war daher nicht immer möglich, seine körperlichen Voraussetzungen waren nicht gut", erklärte etwa dessen Trainer Niko Kovac Ende März.

Daher konnte er seinen Schützling auch nicht in der Häufigkeit einsetzen, wie es sich alle Seiten gewünscht hatten. Nmecha war nach einer enttäuschenden Debütsaison schon im Vorfeld der letzten Saison auf Kovac herangetreten, um die Freigabe für einen Leihwechsel zu erhalten und somit mehr Spielzeit zu bekommen. Kovac lehnte damals aber aufgrund des großen "Potenzials" des Spielers ab.

Teile der Borussen-Fans fürchten "Unruheherd mit Ansage"

Als ein weiteres, nicht zu unterschätzendes Risiko könnte sich die Ablehnung aus Teilen der schwarz-gelben Fanbasis erweisen. Seit dem Aufkeimen der ersten Nmecha-Gerüchte polarisiert die Personalie.

Dem streng religiösen Christen wurden Kommentare in den sozialen Netzwerken als homophob und queerfeindlich ausgelegt, Nmecha bestreitet die Vorwürfe allerdings und gab sich offen gegenüber allen Menschen. Sein (Noch-)Trainer Niko Kovac ist ohnehin von der positiven Einstellung seines Schützlings überzeugt: "Er ist ein sehr herzlicher, offener Mensch, ein toller Typ und richtig guter Fußballer."

Nach einem offenen Brief hatte der queere Fanclub "Rainbow Borussen" jüngst jedoch mit weiterer Kritik nachgelegt: "Allein das Gerücht und die Debatte darum zeigen: Dieser Transfer hat Sprengkraft und ist in der Lage, die Fanszene zu spalten. Ein Grund mehr, von diesem Transfer Abstand zu nehmen." Nmecha sei "ein Unruheherd mit Ansage", schrieben die Fans.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat Felix Nmecha die aufkommenden Zweifel zumindest schon bei den BVB-Bossen ausräumen können. Demnach hatte er in einem Gespräch zu Wochenbeginn mit Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Präsident Reinhold Lunow erklärt, hinter dem Grundwertekodex des BVB zu stehen.

Ob er bald auch die BVB-Fans überzeugen kann, bleibt vorerst offen.

Gerrit Kleiböhmer