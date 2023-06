Bayern-Flucht? Gravenberch trifft Zukunftsentscheidung

IMAGO/Laci Perenyi

Ryan Gravenberch blickt auf ein enttäuschendes erstes Jahr beim FC Bayern zurück

Derzeit spielt Ryan Gravenberch mit der niederländischen U21-Auswahl bei der EM in Rumänien und Georgien, lief für die Elftal bislang bei beiden Gruppenspielen in der Startelf auf. Rund um das Turnier hat Gravenberch in Bezug auf den FC Bayern nun eine wegweisende Zukunftsentscheidung getroffen.

Immer wieder hatte sich der 21-Jährige in der Vergangenheit unzufrieden über seine Situation beim deutschen Rekordmeister geäußert.

Als großer Hoffnungsträger im letzten Sommer von Ajax Amsterdam an die Isar gewechselt, schaffte Gravenberch in seinem ersten Bundesliga-Jahr weder unter Julian Nagelsmann noch dessen Nachfolger Thomas Tuchel den Durchbruch.

Gravenberch bestritt zwar 24 Meisterschaftsspiele für den FC Bayern, wurde dabei allerdings 21 Mal nur eingewechselt - zu wenig für die hohen Ansprüche des Mittelfeldtalents.

Im Gespräch mit dem niederländischen Nachrichtenportal "ad.nl" gab Gravenberch nun aber zu verstehen, dass er es in seinem zweiten Jahr beim deutschen Branchenprimus noch einmal wissen möchte.

Ryan Gravenberch weiß um "entscheidendes Jahr" beim FC Bayern

"Ich gehe davon aus, dass ich nächste Saison noch bei Bayern spielen werde. So sehe ich das tatsächlich. Ich bin bei einem der Top-drei-Klubs der Welt. Das finde ich besonders, so schnell werde ich nicht aufgeben. Mein Ziel ist es immer noch, bei Bayern erfolgreich zu sein", ließ der Youngster verlauten, der in Bundesliga und Champions League noch kein einziges Tor für die Münchner erzielt hat.

Trotz der laufenden U21-EM, die im besten Fall für die Niederländer noch bis zum 8. Juli geht, will der gebürtige Amsterdamer schon zum Vorbereitungsstart des FC Bayern wieder an der Säbener Straße mit dabei sein.

"Wir beginnen am 13. Juli. Knapp einen Monat später steht schon der Super Cup an. Ich weiß, dass dies ein entscheidendes Jahr für mich sein wird. Deshalb möchte ich vom ersten Training an dabei sein", erklärte Gravenberch.