So hoch ist Bayerns erstes Angebot für Kane

Der FC Bayern baggert intensiv an Harry Kane von Tottenham Hotspur

Noch vor wenigen Tagen galt die Spur zu Harry Kane erkaltet, doch zuletzt nahmen die Gerüchte um einen Wechsel des Stürmers zum FC Bayern wieder heftig an Fahrt auf. Nun wurde enthüllt, dass die Münchner sogar schon ein erstes Angebot für den Engländer in Diensten von Tottenham Hotspur abgegeben haben und auch, wie hoch dieses ausgefallen ist. Doch, ob der deutsche Serienmeister im Kane-Poker überhaupt Aussicht auf Erfolg hat, ist fraglich.

Der FC Bayern geht im Rennen um Harry Kane in die Vollen. Bereits seit Längerem wird der Angreifer von Tottenham Hotspur mit den Münchnern in Verbindung gebracht. Nun macht der deutsche Fußball-Rekordmeister Ernst.

Denn wie das für gewöhnlich gut informierte Portal "The Athletic" berichtet, haben die Bayern-Bosse bereits ein erstes formales Angebot für Kane abgegeben.

Dieses liegt laut dem Bericht bei 70 Millionen Euro. Zu dieser Summe sollen noch die mittlerweile branchenüblichen Bonuszahlungen hinzukommen. Wie hoch diese am Ende ausfallen könnten, wird allerdings nicht genannt.

Harry Kane gilt derzeit als Wunschlösung auf der Mittelstürmer-Position und hat sich zuletzt als das Haupttransferziel der Münchner im Angriff herauskristallisiert. Laut "Sky" will auch Kane gern nach München wechseln.

Der ebenfalls gehandelte Victor Osimhen von SSC Neapel gilt beim FCB nur noch als Plan B, falls die gewünschte Kane-Verpflichtung nicht zu realisieren ist. Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt und Dusan Vlahovic von Juventus Turin sollen derzeit gar kein Thema mehr an der Säbener Straße sein.

Transfer zum FC Bayern? Spurs könnten Veto bei Kane einlegen

Ob die Bayern die Spurs-Verantwortlichen mit der Offerte über 70 Millionen Euro plus Addons überzeugen können, ist noch offen. Journalist Charlie Eccleshare, der für "The Athletic" arbeitet, geht aber davon aus, dass die Tottenham-Bosse das erste Angebot des deutschen Rekordmeisters ablehnen werden. Gut möglich also, dass die neue Taskforce des FCB um Cheftrainer Thomas Tuchel, Sportvorstand Jan-Christian Dreesen und Co. noch nachlegen muss.

Laut dem Transfer-Experten Fabrizio Romano haben die Tottenham-Verantwortlichen die Offerte sogar bereits ausgeschlagen.

Andere Quellen wie "TALKsport" berichten sogar, dass die Spurs jedes erdenkliche Angebot für den Mittelstürmer ablehnen würden, das noch in diesem Sommer hereinkommt. Demnach soll Klub-Boss Daniel Levy darauf erpicht sein, Kane bis zum Ende seiner Vertragslaufzeit, also bis Mitte 2024, in London zu halten. Auf ein Angebot unter umgerechnet rund 116 Millionen Euro würde Levy laut "CBS Sports" ohnehin nicht eingehen, heißt es.

Denkbar also, dass die Bayern sich noch ein Jahr gedulden müssen. Dann allerdings wäre der Angreifer ablösefrei zu haben.

Der englische Nationalspieler wird neben den Münchnern auch noch von Manchester United umworben. Auch Real Madrid soll im Rennen um den Angreifer sein, der zuletzt mit einer Verlängerung bei den Spurs zögerte. Da der englische Spitzenklub die Qualifikationen für den Europacup in der abgelaufenen Saison verpasste, gingen viele Beobachter zuletzt von einem zeitnahen Wechsel Kanes aus.