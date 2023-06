Gladbach verpflichtet zwei Neuzugänge

IMAGO/Felix Schlikis

Guido Streichsbier komplettiert das Gladbacher Trainerteam

Borussia Mönchengladbach treibt auch den Umbruch im Team hinter dem Team voran. Zwei Neuzugänge finden ihren Weg nach Gladbach.

Wie die Borussia am Dienstag verkündete, komplettiert Guido Streichsbier als Co-Trainer das Trainerteam des neuen Chefcoaches Gerardo Seoane. Der 53-Jährige erhält in Gladbach einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

"Guido war in den vergangenen neun Jahren beim DFB für die U18- bis U20-Nationalspieler verantwortlich. Wir freuen uns, dass wir einen so erfahrenen und für unsere Bedürfnisse hoch qualifizierten Trainer für uns gewinnen konnten. Er wird bei uns vor allem in den Bereichen Individualisierung und Talententwicklung arbeiten", sagte Gladbachs Sportchef Roland Virkus. "Wir bedanken uns beim DFB, dass die Verantwortlichen diesem Wechsel zugestimmt haben."

"Ich bin stolz und dankbar, dass ich neun Jahre für den DFB arbeiten durfte. In dieser Zeit konnte ich an vielen Turnieren als Trainer und Scout teilnehmen. Jedes meiner mehr als 80 Länderspiele war für mich etwas Besonderes", sagte Streichsbier. "Nun darf ich bei der Borussia in Mönchengladbach, einem sehr traditionsreichen Klub, eine neue Herausforderung angehen, auf die ich mich sehr freue."

Gladbach holt auch neuen Team-Manager

Streichsbier hatte vor seiner Tätigkeit für die Junioren-Nationalteams auch bei der TSG 1899 Hoffenheim und beim 1. FC Kaiserslautern im Nachwuchsbereich gearbeitet. Zudem betreute er die erste Mannschaft des FC-Astoria Walldorf, mit der er 2014 in die Regionalliga aufstieg und den erstmaligen Einzug in den DFB-Pokal erreichte.

Gladbach bestätigte zudem die Verpflichtung von René Flägel als neuen Team-Manager. Der 28-Jährige wechselt vom VfL Osnabrück an den Niederrhein und beerbt dort Christofer Heimeroth, dessen Vertrag nicht verlängert worden war.

"Unabhängig von der sportlichen Entwicklung habe ich mich im Frühjahr dazu entschieden, dass ich mich beruflich als auch privat verändern möchte", erklärte Flägel seinen Wechsel.

Er soll sich in Gladbach wie zuvor in Osnabrück um sämtliche organisatorische Belange rund um den Lizenzkader kümmern.