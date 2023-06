Millionen-Schlacht um Declan Rice immer wilder

IMAGO/Anna Gowthorpe/Shutterstock

Declan Rice wurde auch beim FC Bayern gehandelt

Das Wettbieten um West Ham Uniteds lange auch heiß beim FC Bayern gehandelten Kapitän Declan Rice nimmt offenbar Fahrt auf.

Medienberichten von der Insel zufolge haben die Hammers ein Angebot von umgerechnet über 100 Millionen Euro von Manchester City für den 24 Jahre alten Mittelfeldspieler abgelehnt.

Unter anderem die "BBC" vermeldete, der Triple-Sieger habe 90 Millionen Pfund (rund 104,6 Millionen Euro) für Rice geboten. West Ham verlange aber 100 Millionen Pfund (rund 116 Millionen Euro) für den umworben Profi kassieren, hieß es weiter.

Nach dem Wechsel des deutschen Nationalspielers Ilkay Gündogan zum FC Barcelona sucht ManCity nach Verstärkung im Mittelfeld.

Allerdings gibt es mit dem FC Arsenal prominente Konkurrenz im Rice-Poker. Die Gunners konnten sich bislang aber ebenfalls nicht mit ihrem Londoner Stadtrivalen auf einen Transfer einigen. Eine dritte Offerte des Vizemeisters soll aber kurz bevorstehen.

In der Causa Rice ist den Berichten zufolge mit einer zeitnahen Entscheidung zu rechnen. Die Gespräche befänden sich in einem finalen Stadium, so die "BBC".

FC Bayern hat Declan Rice wohl nicht (mehr?) "auf dem Zettel"

Lange war auch über ein mögliches Interesse des FC Bayern am englischen Nationalspieler berichtet worden. Rice galt als absoluter Wunschspieler von Trainer Thomas Tuchel für das defensive Mittelfeld. Sogar Details eines Telefonats der beiden sickerten durch.

In der Zentrale sucht der deutsche Rekordmeister einen Neuzugang, der im Gegensatz zum vorhandenen Personal primär defensiv denkt.

Allerdings sollen die Münchner bereits vor geraumer Zeit Signale von der Rice-Seite bekommen haben, dass sich das Objekt der Begierde einen Wechsel in die Bundesliga nicht vorstellen kann.

Präsident Herbert Hainer dementierte zudem ein Interesse. "Declan Rice steht nicht auf unserem Zettel", sagte der Klub-Chef gegenüber "Sky".