FC Schalke 04 verkündet weiteren Abschied

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Dries Wouters (l.) wird den FC Schalke endgültig verlassen

Das Personal-Karussell dreht sich beim Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 weiterhin sehr schnell. Am Dienstag gaben die Gelsenkirchener einen weiteren, endgültigen Abschied bekannt.

Wie der Zweitligist offiziell bestätigte, wird Dries Wouters den Klub endgültig in Richtung Belgien verlassen. Allerdings nicht zum KV Mechelen, wo Wouters bereits die letzten eineinhalb Jahre als Leihspieler unter Vertrag stand, sondern zum Lommel SK, der eine Klasse tiefer als Mechelen in der zweiten belgischen Liga an den Start geht.

Über die Ablösemodalitäten haben der FC Schalke sowie der Lommel SK Stillschweigen vereinbart, wie die Königsblauen in ihrer Pressemeldung mitteilten. Allerdings erklärte der aufnehmende Klub immerhin, dass Wouters einen Vierjahresvertrag bis 2027 unterzeichnet habe.

Für den KV Mechelen hatte der defensive Mittelfeldspieler in den vergangenen 18 Monaten 20 Pflichtspiele bestritten und dabei einen Treffer erzielt.

Der FC Schalke hatte ihn nach dem Bundesliga-Abstieg im Sommer 2021 ins Ruhrgebiet geholt. Für die Knappen spielte der 26-Jährige in dieser Zeit wettbewerbsübergreifend allerdings nur drei Mal.

Wouters besaß einen Vertrag beim FC Schalke bis 2024

Nun also die vorzeitige Trennung, der laufende Vertrag Wouters' endete eigentlich erst 2024.

"Für alle Seiten ist der Transfer eine sinnvolle Entscheidung. Für Dries freut mich, dass er sich für die guten Leistungen im Saisonendspurt in Belgien mit einem Vertrag belohnt hat", kommentierte der neue Schalker Sportdirektor André Hechelmann die Personalie.

Seine Zeit in der 2. Bundesliga war für Wouters vor allem von Verletzungssorgen geprägt. Gleich zweimal fiel er in der Hinrunde 2021/2022 mit einer Bänderverletzung aus und konnte nicht eingesetzt werden.

Anschließend verpasste er den Anschluss bei den Königsblauen und spielte fortan keine große Rolle mehr. Sein letzter Liga-Einsatz für den FC Schalke 04 datiert vom 25. September 2021.