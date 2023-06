Sommers Bayern-Abschied rückt offenbar näher

IMAGO/motivio

Yann Sommer könnte den FC Bayern schon bald verlassen

Der Abschied von Torhüter Yann Sommer vom FC Bayern rückt offenbar näher. Als Brandbeschleuniger könnte das Keeper-Chaos bei Manchester United dienen. Dort steht David De Gea unmittelbar vor dem Aus. Das wiederum könnte die Tür für den Noch-Münchner weit öffnen.

Bereits in der vergangenen Woche berichtete die "Gazzetta dello Sport", Yann Sommer stehe auf der Wunschliste von Champions-League-Finalist Inter Mailand. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Mittlerweile scheint aber wohl klar, dass die Nerazzurri zur neuen Saison tatsächlich eine neue Nummer eins brauchen.

Der Grund dafür liegt in Manchester. Hier steht David De Gea bei United unmittelbar vor dem Aus. Der Vertrag des Spaniers endet in wenigen Tagen, Trainer Erik ten Hag soll eine Trennung anstreben. Zwar hat United seinem Schlussmann einen neuen Vertrag vorgelegt, dies allerdings inklusive einer Gehaltskürzung, der De Gea übereinstimmenden Medienberichten zufolge nicht zustimmen wird. Es sei nur noch eine Frage von Tagen, bis sein Abschied feststehe, schreibt unter anderem die "Daily Mail".

Vom FC Bayern zu Inter Mailand? Saudis als Zünglein an der Waage

Als Ersatz für De Gea haben sich die United-Verantwortlichen angeblich auf Inters Nummer eins André Onana festgelegt. Ein Treffen mit den Vertretern des Kameruners soll bereits in der vergangenen Woche stattgefunden haben. Sollte der Deal zustande kommen, wäre der Weg für Yann Sommer nach Mailand plötzlich frei.

Als Zünglein an der Waage gelten wie so oft in diesen Tagen die Klubs in Saudi-Arabien. Sie sollen sich mit einer Verpflichtung von David De Gea beschäftigen. Die fällige Ablöse könnte ManUnited direkt in Onana reinvestieren. Das Geld aus seinem Transfer könnte dann wiederum in den Kauf von Yann Sommer investiert werden. Somit könnten gleich drei Vereine auf einmal ihr Problem zwischen den Pfosten lösen.