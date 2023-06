BVB-Hoffnungsträger nicht mehr unverkäuflich?

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Youssoufa Moukoko steht bis 2026 beim BVB unter Vertrag

Eigentlich scheint die Zukunft von Youssoufa Moukoko geklärt. Der U21-Nationalspieler besitzt bei Borussia Dortmund noch einen Vertrag bis 2026. Doch in Stein gemeißelt ist ein BVB-Verbleib offenbar trotzdem nicht.

Nach Informationen der "Sport Bild" soll ein vorzeitiger Abgang von Moukoko "denkbar" sein. Demnach sei der Angreifer "bei einem Top-Angebot" nicht mehr unverkäuflich, heißt es in dem jüngsten Bericht.

Moukoko hatte erst im vergangenen Januar ein neues Arbeitspapier bis 2026 beim BVB unterzeichnet. "Youssoufa ist ein außergewöhnlicher Spieler, den wir selbst ausgebildet haben, und in dem wir noch riesiges Entwicklungspotenzial sehen", erklärte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl damals in der Vereinsmitteilung.

Moukoko verliert Stammplatz beim BVB

Moukoko war in der vergangenen Hinrunde unter Cheftrainer Edin Terzic zumeist gesetzt. Bis zur WM-Pause hatte der 18-Jährige bereits starke sechs Tore in zwölf Einsätzen zu Buche stehen.

Anschließend setzte sich beim BVB der von seiner Tumorerkrankung genesene Sebastien Haller als Platzhirsch auf der Mittelstürmer-Position durch. Moukoko blieben in der heißen Saisonphase fast nur noch Joker-Einsätze.

"Als Haller zurückkam, musste der Trainer sich entscheiden. Haller ist super in Form gekommen und hat es sehr gut gemacht. In der neuen Saison hoffe ich auf einen offenen Konkurrenzkampf", meinte der DFB-Youngster zuletzt gegenüber dem TV-Sender "Sat.1".

BVB-Hoffnungsträger will "noch härter arbeiten"

Aktuell weilt Moukoko mit der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Georgien und Rumänien.

Für die kommende Saison in der Bundesliga hat sich der Mittelstürmer schon klare Ziele gesteckt. "Ich will jetzt einfach noch härter arbeiten und in der neuen Saison angreifen. Ich habe Blut geleckt und erfahren, wie es ist am Ende mit leeren Händen dazustehen. Wir standen so nah vor dem Titel", sagte Moukoko, der persönlich scheinbar nicht an einen Abgang vom BVB denkt.