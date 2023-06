Ex-BVB-Profi Yarmolenko wechselt nach Kiew

IMAGO/Revierfoto

Andriy Yarmolenko wechselt zu Dynamo Kiew

Der ukrainische Nationalspieler Andriy Yarmolenko kehrt nach sechs Jahren im Ausland wieder zu seinem Heimatverein Dynamo Kiew zurück.

"Es ist Zeit nach Hause zurückzukehren. Vorwärts Dynamo", sagte der Mittelfeldstar in einem bei Instagram zusammen mit Klubbesitzer Ihor Surkis veröffentlichten Video. Der 33-Jährige erhielt beim ukrainischen Erstligisten einen Zweijahresvertrag.

Yarmolenko war 2017 von Kiew zum Bundesligaverein Borussia Dortmund gewechselt. Im Folgejahr zog es ihn bereits zu West Ham United in die Premier League. 2022 wechselte Yarmolenko dann zu al Ain in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Bei Kiew hatte Yarmolenko Vereinsangaben zufolge in 341 Spielen 137 Tore erzielt und drei Meistertitel geholt. Mit 115 Einsätzen und 45 Toren ist er Rekordnationalspieler und zweitbester Torschütze in der ukrainischen Nationalelf. Beim 1000. Jubiläumsspiel der DFB-Auswahl in Bremen gegen die Ukraine (3:3) lief er ebenfalls auf.

In der Ukraine läuft der Ligabetrieb trotz des vor über 16 Monaten begonnenen russischen Angriffskriegs allerdings ohne Zuschauer weiter. Der traditionsreiche Hauptstadtklub Dynamo Kiew beendete die aktuelle Saison dabei nur auf einem enttäuschenden vierten Rang. Meister wurde erneut die Elf von Schachtar Donezk.