Ngankam laut Hertha-Coach Dardai "nicht fit"

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Jessic Ngankam von Hertha BSC weilt bei der U21-Nationalmannschaft

Stürmer Jessic Ngankam ist nach Ansicht seines Vereinstrainers Pal Dardai "nicht fit". Das habe Dardai auch Antonio Di Salvo mitgeteilt, dem Trainer der U21-Nationalmannschaft. Mit dieser spielt der 22-Jährige derzeit in Georgien bei der Europameisterschaft.

"Dass er an der Fitness arbeiten muss, ist klar", sagte Di Salvo am Dienstag auf einer Pressekonferenz und fügte an: "Ihm fehlen Spielminuten und die kann man nicht ersetzen. Nichtsdestotrotz ist er gesund und fit."

Ngankam kehrte nach einem Kreuzbandriss und weiteren Blessuren erst zu Jahresbeginn wieder voll einsatzfähig auf den Rasen zurück und überzeugte in der Rückrunde mit starken Leistungen bei Absteiger Hertha BSC.

"Er ist jetzt reif genug, ein richtig hartes Trainingslager zu machen. Sein Körper braucht das, sonst funktioniert er nicht. Jessic hat sich das letzte Mal beschwert, dass hier keine harte Vorbereitung war", sagte Dardai am Rande des Trainingsauftakts der Hertha am Montag.

"Er ist ein richtiges Pferd, er hat den Körper, er hat Schnelligkeit", attestierte Dardai dem Stürmer, dessen Zukunft in der Hauptstadt nach dem Abstieg offen ist. Vor allem Eintracht Frankfurt zeigt starkes Interesse am bulligen Knipser.