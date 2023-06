Dämpfer für Kanada und Bayern-Profi Davies

IMAGO/Jorge Martinez

Alphonso Davies vom FC Bayern spielt für Kanada

Die Fußball-Nationalmannschaft Kanadas ist mit einem überraschenden Dämpfer in den Gold Cup gestartet. Der WM-Teilnehmer kam ohne Bayern-Profi Alphonso Davies zum Auftakt der Gruppe D nicht über ein 2:2 (0:1) gegen den krassen Außenseiter Guadeloupe hinaus.

Die Kanadier kassierten dabei vor eigenem Publikum in Toronto erst in der Nachspielzeit den Ausgleich durch ein Eigentor von Jacen Russell-Rowe (90.+3).

Lucas Cavallini (47.) und ein Eigentor (70.) hatten die Kanadier zuvor zurück ins Spiel gebracht, nachdem Thierry Ambrose (23.) die zu Frankreich gehörende karibische Inselgruppe in Führung geschossen hatte.

Davies hatte auf eine Teilnahme am Gold Cup verzichtet, um rechtzeitig zum Vorbereitungsstart in München zu sein. Im anderen Spiel der Gruppe D setzte sich am Dienstag (Ortszeit) Guatemala mit 1:0 (0:0) gegen Kuba durch.

Der Gold Cup des Dachverbandes CONCACAF in den USA und Kanada ist das Kontinental-Turnier für Teams aus Nord- und Mittelamerika und der Karibik. Seit 1991 wird es unter seinem aktuellen Namen ausgetragen, Mexiko gewann das Turnier achtmal, die USA waren siebenmal erfolgreich.