Tuchel wirft Bayerns Transfer-Strategie über den Haufen

IMAGO/Revierfoto

Thomas Tuchel ist einer der Haupt-Entscheider bei den Transfers des FC Bayern

Der FC Bayern setzt offenbar noch mehr Vertrauen in Trainer Thomas Tuchel als bisher angenommen. Anders als viele seiner Vorgänger, ist der 49-Jährige beim Rekordmeister die treibende Kraft, wenn es um potenzielle Neuzugänge geht.

Das interne Vorgehen beim FC Bayern in Transfer-Fragen war in den letzten Jahren eigentlich in Stein gemeißelt. Ob unter Uli Hoeneß oder Hasan Salihamidzic, das erste und meist auch letzte Wort hatte stets der Münchner Sportchef. Das hat sich einem Bericht der "Sport Bild" zufolge nun geändert.

Wie das Blatt schreibt, ist Thomas Tuchel mittlerweile in besagten Transfer-Fragen der entscheidende Mann an der Säbener Straße. Die Rede ist in diesem Zusammenhang vom "mächtigsten Trainer in der Vereinsgeschichte".

Statt Spieler von seinem eigenen Sportchef vorgesetzt zu bekommen, genießt Tuchel demnach den Luxus, seinen Kader mehr oder weniger selbst zusammenzustellen. Das bedeutet zwar nicht, dass dem Übungsleiter jeder Wunsch erfüllt wird, dennoch ist sein Mitspracherecht deutlich größer als das seiner Vorgänger.

Eine ähnliche Entscheidungshoheit hat in München zuletzt Jupp Heynckes besessen. Der Triple-Trainer profitierte dabei von seiner engen Beziehung zur Führungsetage.

FC Bayern ändert Einkaufspolitik "massiv"

Wie die "Sport Bild" weiter schreibt, hat sich das Einkaufsprinzip der Münchner unter Tuchel "massiv verändert". Heißt: Der Trainer begründet, warum er einen bestimmten Spieler haben möchte, und die Bosse versuchen anschließend, diesen Wunsch in die Tat umzusetzen.

Für Tuchel ist der Status quo eine Art Luxussituation. Daher sei er auch nicht böse drum, dass der Klub bislang noch keinen Nachfolger von Hasan Salihamidzic verpflichtet hat, heißt es.

Und auch die Bosse sind mit der aktuellen Situation offenbar im Reinen. So berichtet die "Sport Bild", dass der Trainer sowohl Uli Hoeneß als auch Karl-Heinz Rummenigge auf seiner Seite hat. Auch diese Konstellation hat es in den letzten Jahren so gut wie nie gegeben. Jene Rückendeckung gewährt ihm entsprechende Freiheiten, die im Idealfall mit der Verpflichtung der "richtigen" Spieler endet.