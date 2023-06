Erneute Veränderungen im Eintracht-Trainerteam?

Markus Fischer via www.imago-images.de

Am 10. Juli wird Dino Toppmöller zum ersten Eintracht-Training bitten

Mit seinem neuen Cheftrainer Dino Toppmöller plant Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt einige einschneidende Neuerungen. Jetzt wurde enthüllt, dass die personellen Veränderungen im Trainerteam wohl noch immer nicht ganz abgeschlossen sind.

Die "Sport Bild" berichtete, dass es noch eine weitere Neuverpflichtung im Trainer- und Betreuerstab von Dino Toppmöller geben könnte, noch bevor der überhaupt seine erste Übungseinheit in der Main-Metropole geleitet hat.

Laut dem Fachmagazin könnte die Eintracht noch einen weiteren Co-Trainer dazu holen. Bis dato sind neben dem neuen Cheftrainer Toppmöller auch Erwin Bradasch und Nelson Morgado als neue Assistenztrainer mit dabei. Ob es noch einen weiteren externen Neuzugang für das Trainerteam geben wird, werde derzeit geprüft, heißt es weiter.

Wenn die Eintracht am 10. Juli in die Zeit nach Europa-League-Sieger Oliver Glasner starten wird, werden wohl relativ zügig taktische Inhalte auf der Agenda stehen.

Eintracht Frankfurt will sein Spiel flexibler machen

Nach "Sport Bild"-Infos steht bei den Adlerträgern vor allem auf der Agenda, flexibler und variabler auf die bevorstehenden Aufgaben reagieren zu können.

Sowohl in der Defensive als auch in der Angriffsreihe sollen entsprechend mehrere Varianten einstudiert werden. Für den Abwehrverbund bedeutet das, dass zukünftig wohl auf eine Viererkette zurückgegriffen werden könnte. Zuletzt hatte die Eintracht quasi ausnahmslos mit drei Innenverteidigern agiert, von denen der Abwehrboss Evan Ndicka sich mittlerweile aus Frankfurt verabschiedet hat.

Im Sturm sollen Alternativen zum aktuellen System gefunden werden, welches in Gänze auf Durchstarter Randal Kolo Muani zugeschnitten war. So sollen Varianten mit zwei oder sogar drei Angreifern ausprobiert werden, unabhängig davon, ob Kolo Muani in der neuen Saison noch für die Hessen auflaufen wird oder nicht.