Preisschild für Bayern-Verteidiger durchgesickert

Benjamin Pavard (r.) wird den FC Bayern wohl verlassen

Benjamin Pavard will den FC Bayern dem Vernehmen nach noch in diesem Sommer verlassen. Der Abwehrspieler weckt Begehrlichkeiten in der Premier League. Die Münchner sollen ab einem bestimmten Betrag gesprächsbereit sein.

Wie das Portal "Football Transfers" erfahren haben will, würde der FC Bayern Pavard "für mindestens 30 Millionen Euro" ziehen lassen.

Besonders Manchester United soll den französischen Nationalspieler im Blick behalten. Die Red Devils sind wohl ebenfalls an Kim Min-jae von der SSC Neapel interessiert. Doch den Südkoreaner soll es zum FC Bayern ziehen.

ManUnited hat demnach Pavard als Alternative ins Visier genommen. Mit dem FC Liverpool hat der englische Rekordmeister anscheinend einen Nebenbuhler aus der Premier League. Jedoch soll Pavard Zweifel hegen, ob er an der Anfield Road ausreichend Spielzeit erhalten würde, heißt es in dem Bericht.

Inter Mailand soll den 27-Jährigen ebenfalls auf dem Zettel stehen haben. Allerdings würde der Champions-League-Finallist an einer Verpflichtung von César Azpilicueta (FC Chelsea) arbeiten. "Football Transfers" zufolge ist es unwahrscheinlich, dass neben dem Spanier auch noch Pavard in die Modestadt kommt.

Der Weltmeister von 2018 ist nur noch bis 2024 an den FC Bayern gebunden. Zuletzt hatte "Sky" noch einmal vermeldet, dass Pavard den deutschen Rekordmeister noch in diesem Sommer unbedingt verlassen will. Diesen Wunsch habe der flexibel einsetzbare Verteidiger bei den Münchner Verantwortlichen hinterlegt.

Pavard war 2019 für rund 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum FC Bayern gewechselt. An der Säbener Straße setzte sich der Abwehrmann schnell durch. Bislang absolvierte Pavard 162 Pflichtspiele für den FC Bayern. Ob weitere Einsätze im Münchner Trikot hinzukommen, ist mehr als fraglich.