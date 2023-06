Von Bayern nach Saudi-Arabien? Mané-Berater spricht Klartext

IMAGO/Ulrich Wagner

Bayern-Star Sadio Mané soll nicht nach Saudi-Arabien wechseln, sagt sein Berater

Die erste Saison von Sadio Mané beim FC Bayern München verlief enttäuschend. In Saudi-Arabien werfen Fußballklubs mit viel Geld um sich, um internationale Top-Stars zu verpflichten. Da ist es fast schon nahliegend, dass auch der Ex-Angreifer des FC Liverpool im Wüstenstaat gehandelt wird. Jetzt sprach sein Berater Klartext.

Andauernde Diskussionen um seine Spielposition, eine langwierige Wadenbeinverletzung, die ihn die WM-Teilnahme kostete, die "Prügel-Affäre" um Mitspieler Leroy Sané: Nein, das erste Jahr von Sadio Mané beim FC Bayern stand unter keinem guten Stern.

In 38 Pflichtspielen für den Rekordmeister kam der senegalische Nationalspieler nur auf zwölf Tore und sechs Vorlagen. Spielerisch konnte der 31-Jährige dabei nur selten an seine großen Zeiten beim FC Liverpool anknüpfen. Ob Mané nach der Sommerpause einen neuen Anlauf in München nimmt, bleibt deshalb offen.

In den vergangenen Tagen kamen vermehrt Spekulationen auf, wonach Mané Top-Stars wie Cristiano Ronaldo, Karim Benzema oder seinem früheren Liverpool-Mitspieler Roberto Firmino in die saudische Pro League folgen könnte.

Mané-Berater spricht Klartext: "Sicher ist, dass er beim FC Bayern bleibt"

Ein Wechsel nach Saudi-Arabien steht für den Spieler selbst derzeit aber offenbar gar nicht zur Debatte, wie sein Kommunikationsberater jetzt klarstellte. "Von Angeboten aus Saudi-Arabien habe ich noch nichts gehört. Sicher ist, dass er beim FC Bayern bleibt. Er hat für drei Jahre unterschrieben", sagte Bakary Cissé im Interview mit "2STV Sénégal".

Cissé verwies auf Manés Vertrag in München, der bis Sommer 2025 datiert ist. "Er hat ein Jahr verbracht und hat immer noch zwei. Also ja: Vorerst bleibt er beim FC Bayern", betonte er.

Liegt die Betonung dabei auf "vorerst"? Völlig auszuschließen ist ein Wechsel von Mané, der im vergangenen Sommer für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool kam, nach diesen Aussagen jedenfalls nicht. Zumal eine Offerte aus Saudi-Arabien für den senegalesischen Nationalhelden finanziell ähnlich lukrativ ausfallen dürfte wie für Ronaldo, Firmino und Kollegen.

Auch die Frage, ob und wie Bayern-Trainer Thomas Tuchel noch mit Mané plant, ist noch unbeantwortet.