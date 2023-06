Bericht: BVB nimmt Youngster von Real Madrid ins Visier

IMAGO/Mutsu Kawamori

Arribas von Real Madrid wird beim BVB gehandelt

Die Wunschspieler Edson Alvarez von Ajax Amsterdam und Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg bestimmten zuletzt die Transfergerüchte rund um Borussia Dortmund. Nun wird ein weiterer Spieler ernsthaft beim BVB gehandelt. Er steht bei Real Madrid unter Vertrag.

Wie die "Ruhr Nachrichten" vermeldeten, soll sich Mittelfeldspieler Sergio Arribas unter der intensiven Beobachtung des Bundesliga-Vizemeisters befinden. Der 21-Jährige gelte als "entwicklungsfähiger Spieler mit Wertsteigerungs-Potenzial", wie es die Zeitung berichtete.

Mit Real Madrid hatte der BVB erst jüngst wieder einen Top-Transfer abgewickelt, als Jude Bellingham für die Sockelablöse von 103 Millionen Euro aus dem Ruhrgebiet in die spanische Hauptstadt wechselte.

Jetzt könnten die Transfergeschäfte wieder einmal andersrum laufen, sollen die Schwarz-Gelben den neuen Wunschspieler doch schon vor Ort in Spanien gescoutet haben.

Arribas wurde jüngst in der Zweitvertretung der Königlichen eingesetzt, die in den Aufstiegs-Playoffs um die zweite spanische Liga spielten. In den drei Partien zeigte sich der gebürtige Madrilene sehr starke Leistungen und erzielte drei Tore.

Auch in der Profi-Mannschaft unter Startrainer Carlo Ancelotti kam der Kreativspieler schon zum Einsatz. So wirkte er in zwei LaLiga-Spielen mit. Sein Champions-League-Debüt für die Königlichen hatte Arribas schon als Teenager im Dezember 2020 gefeiert, Gegner damals war übrigens Borussia Mönchengladbach.

Konkurrenz für den BVB aus der Bundesliga?

Wie es in dem Zeitungsbericht weiter heißt, zählt der Youngster aufgrund seiner Torgefahr und seinem Offensivdrang zu den vielversprechendsten Talenten Spaniens, wenngleich er im Starensemble der ersten Mannschaft noch keine allzu großen Bewährungschancen erhielt.

Seine Zukunft in Madrid über den Sommer ist trotz laufenden Vertrags bis 2025 derzeit noch ungewiss. Klar ist, Arribas will sich endlich nachhaltig auf höchstem Niveau beweisen und empfehlen, soll einem Abschied vom spanischen Rekordmeister daher offen gegenüber stehen.

Neben einem festen Transfer ist auch ein Leihgeschäft denkbar, was im Falle Real Madrid mit dem BVB mal mehr (z.B. Achraf Hakimi), mal weniger (z.B. Reinier) gut funktioniert hat.

Außer Borussia Dortmund soll Arribas auch bei den Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig und Eintracht Frankfurt sowie mehreren Klubs aus den Niederlanden gehandelt werden.