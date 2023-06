Schlag gegen Leroy Sané: Mané bricht sein Schweigen

IMAGO/Sebastian Frej

Mané und Sané gerieten beim Champions-League-Spiel des FC Bayern in Manchester aneinander

Gemessen an den (sportlichen) Erwartungen war Sadio Mané beim FC Bayern eine der größten Enttäuschungen in der abgelaufenen Saison. Dazu sorgte der Senegalese mit seinem Schlag gegen Teamkollege Leroy Sané auch noch für einen handfesten Skandal. Nun hat sich der 31-Jährige erstmals zu den Vorkommnissen in Manchester geäußert.

Schon vor dem Champions-League-Spiel des FC Bayern bei Manchester City wurde Sadio Mané von vielen Seiten angezählt. Die Situation eskalierte schließlich, als herauskam, dass der 31-Jährige nach dem Spiel gegenüber Leroy Sané handgreiflich wurde und ihm ins Gesicht schlug. Eine unrühmliche Episode, die der Senegalese gerne abschließen würde.

"Diese Sachen können passieren. Es ist passiert. Wir waren aber in der Lage, dieses kleine Problem zu lösen", bezog Mané nun im Gespräch mit dem Sender "2sTV" erstmals Stellung zu den Vorfällen in Manchester.

Manchmal sei es gut, Probleme etwas anders zu lösen, ergänzte der Flügelstürmer, der gestand: "Aber vielleicht nicht auf diese Art." Der ganze Streit liege nun aber hinter ihm: "Und wir werden versuchen, zusammen zu kämpfen, um dem Verein dabei zu helfen, die Ziele in der nächsten Saison zu erreichen."

Mané will weiter für den FC Bayern spielen

Seine erste Saison in München bezeichnete Mané als "sehr kompliziert". Dies habe er aber auch erwartet. "Ich habe damit gerechnet, dass die Dinge etwas komplizierter sein könnten. Das ist ganz normal", sagte der Senegalese, der seinen Job beim FC Bayern als "große Herausforderung" bezeichnete.

Trotz seiner enttäuschenden Leistungen und der teils scharfen Kritik an seinen Auftritten, würde Mané gerne weiterhin das Trikot des Rekordmeisters tragen. "Wenn alles gut geht, werde ich zu den Bayern zurückkehren", erklärte der 31-Jährige.

Ob der Verein die Situation ähnlich beurteilt, ist derweil nicht ganz klar. Mehrere Medien berichteten in den vergangenen Wochen übereinstimmend, dass die Münchner eine Trennung anstreben. Ein konkretes Angebot für den Ex-Liverpooler soll aber nach wie vor nicht vorliegen.