Darum spielt Hertha BSC auf Zeit

IMAGO/Matthias Koch

Hertha-BSC-Trainer Pál Dárdai hat wohl erst im September Planungssicherheit

Nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga ist Hertha BSC am Dienstag in die Vorbereitung auf die Zweitliga-Saison gestartet. Das Ziel ist klar: Die Elf von Trainer Pál Dárdai will den direkten Wiederaufstieg schaffen. In Sachen Transfers spielen die Berliner aber bewusst auf Zeit.

Jessic Ngankam, Krzysztof Piatek, Marco Richter, Suat Serdar, Lucas Tousart: Der Kader, der Hertha-Coach Pál Dárdai aktuell zur Verfügung steht, liest sich für Zweitliga-Verhältnisse äußerst prominent. Der große Haken an der Sache: Die großen Abgänge stehen den Hauptstädtern noch bevor.

Wie die "Sport Bild" berichtet, planen die Herthaner, ihren Personaletat von 80 auf 40 Millionen Euro zu halbieren. Top-Verdiener wie Stürmer Piatek (geschätztes Jahresgehalt: drei Millionen Euro) sowie die Mittelfeldspieler Tousart (2,5 Millionen Euro) und Serdar (zwei Millionen Euro) stehen deshalb auf der Streichliste des Bundesliga-Absteigers.

Verabschieden werden sich die Berliner wohl auch von ambitionierten Leistungsträgern wie Marco Richter oder U21-Nationalspieler Jessic Ngankam, der für etwas mehr als zehn Millionen Euro zu Eintracht Frankfurt wechseln könnte.

Hertha BSC: Viele potentielle Abgänge - aber wer kommt?

Doch während Hertha bei den Gehältern Abstriche machen muss, gilt bei den Transfereinnahmen natürlich ein anderer Maßstab: Sie sollen möglichst hoch ausfallen. Dem Bericht zufolge soll etwa Tousart den Verein nicht für weniger als fünf Millionen Euro verlassen. Andernfalls droht ein Minus im Etat.

Die Finanzplanungen lassen für Hertha BSC deshalb nur einen Rückschluss zu. Der Hauptstadtklub will sich bei Verkäufen nicht drängen lassen und keinen Spieler (weit) unter seinem Marktwert verkaufen - darf dabei jedoch am Ende nicht auf teuren Spielern sitzenbleiben. Sehr wahrscheinlich wird Coach Dárdai erst nach dem "Deadline Day" für Sommertransfers am 1. September Planungssicherheit haben.

Die neue Zweitliga-Saison geht am letzten Juli-Wochenende los. Ob Hertha bis dahin selbst auf dem Transfermarkt tätig wird, ist unklar - und hängt wohl vor allem davon ab, wie schnell die ersten Spielerverkäufe fix gemacht werden. Ngankam will sich dem Bericht zufolge "nach der U21-EM für einen neuen Klub entscheiden".

Bis auf den Ex-Leipziger Diego Demme, der im Tausch mit Tousart von Italiens Meister SSC Napoli kommen könnte, ist derweil wenig Konkretes zu möglichen zeitnahen Verstärkungen bekannt.