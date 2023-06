BVB-Youngster über Karriereweg: "Hätte ich niemals gedacht"

IMAGO/osnapix

Tom Rothe feierte einen traumhaften Einstand als BVB-Profi (Bild aus dem April 2022)

Tom Rothe gilt aktuell als eines der größten Talente von Borussia Dortmund. Erst kürzlich verlängerte der BVB den Vertrag mit dem Youngster langfristig bis 2026, verleiht ihn im kommenden Spieljahr zunächst in Richtung Holstein Kiel in die 2. Bundesliga. Rothe selbst sprach nun über seinen steilen Karriereweg.

Noch vor zwei Jahren kickte Rothe in der B-Jugend des FC St. Pauli, ließ dort schon seine Klasse auf der linken Seite immer wieder aufblitzen. Es folgte der Wechsel in das Internat des BVB, wo er ab Sommer 2021 in der A-Jugend eingesetzt wurde.

"Ich dachte, dass ich erstmal in der U19 ankomme und meine zwei Jahre da spiele, das war eigentlich auch der Plan. Danach dann vielleicht mal langsam an die Profis herangeführt werden. Dass es dann so ging, hätte ich niemals im Leben gedacht", erzählte der 18-Jährige im Interview auf dem YouTube-Channel des BVB.

Tatsächlich war er nur wenige Monate im Verein, als er unter dem damaligen Cheftrainer Marco Rose bei den Profis mittrainieren durfte. Im April 2022 gelang ihm dann ein traumhaftes Debüt als Bundesliga-Profi.

Marco Rose stellte den damals 17-Jährigen von Beginn an als Linksverteidiger in der Viererkette auf, verhalf dem Teenager so zu seiner Erstliga-Premiere gegen den VfL Wolfsburg (6:1).

Rothe spielt an der Seite von Haaland, Bellingham und Co.

An der Seite der Starspieler wie Erling Haaland, Jude Bellingham, Marco Reus und Co. köpfte Tom Rothe nach 24 Minuten zur Dortmunder Führung, ließ sich direkt vor der Südtribüne von seinen Mannschaftskollegen sowie den über 70.000 BVB-Fans im Signal Iduna Park feiern.

"Ich kann mich an keinen besseren Moment in meinem Leben erinnern, als dieses Tor damals. Besser hätte der Tag nicht sein können. Es war echt unglaublich", berichtete Rothe von seinem Traumstart in der Bundesliga.

Bis heute folgen noch je drei weitere Einsätze in der Bundesliga und in der Champions League, ansonsten wurde der Linksverteidiger überwiegend in der U23 der Schwarz-Gelben in der 3. Liga eingesetzt.

Als Zwischenstation geht es nun zu Holstein Kiel in die 2. Bundesliga, ehe Rothe spätestens im Sommer 2024 beim BVB dann endgültig durchstarten will.