Enthüllt: FC Bayern droht Transfer-Pleite bei Kane

Darf Harry Kane erst 2024 zum FC Bayern?

Der FC Bayern will Harry Kane, Harry Kane will zum FC Bayern: Diese Informationen sickerten am Dienstag in den Medien durch. Doch letztlich könnte Tottenham Hotspur zum großen Spielverderber werden.

Laut der britischen Boulevardzeitung "The Sun" bleibt der Premier-League-Klub im Transfer-Poker um Kane hart. Demzufolge will Tottenham den Mittelstürmer eher 2024 ablösefrei ziehen lassen, anstatt ihn schon in diesem Sommer an den FC Bayern abzugeben.

Die Münchner haben Kane als Wunschlösung für die Offensivzentrale auserkoren. Inzwischen soll der FC Bayern im Werben um den Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft Ernst machen.

Am Dienstag vermeldete zunächst "The Athletic" von einem ersten Angebot des deutschen Rekordmeisters. Die Rede war von einer Sockelablöse in Höhe von 70 Millionen Euro, die durch branchenübliche Bonuszahlungen weiter ansteigen kann.

FC Bayern plant neues Angebot für Kane

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat Tottenham die Offerte des FC Bayern abgelehnt. Laut "Sky" plant der FC Bayern einen neuen Vorstoß für Kane.

Ob der 29-Jährige in diesem Sommer an der Säbener Straße landet, hängt letztlich davon ab, wie sich die Spurs in der Personalie entscheiden. Kane besitzt in Nordlondon noch ein Arbeitspapier bis 2024.

FC Bayern offenbar mit Kane einig

"Bild" zufolge ist sich der FC Bayern mit dem Angreifer und dessen Familie bereits über einen Vertrag einig. "Sky" will ebenfalls erfahren haben, dass Kane inzwischen "Ja" zu den Münchnern gesagt hat.

Dem FC Bayern steht nun ein spannender Poker mit Tottenham bevor. Laut "Bild" ist Victor Osimhen von der SSC Neapel die Alternative, sollte der Klub keinen Zuschlag bei Kane erhalten. Verpflichtungen von Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) sowie Dusan Vlahovic (Juventus Turin) sollen mittlerweile hingegen unwahrscheinlich sein.